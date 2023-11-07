МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Американские индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average в начале торгов во вторник незначительно снижаются. Как сообщает Reuters, оптимизм по поводу вероятного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы в следующем году угас, и рынки находятся в напряжении в ожидании комментариев других должностных лиц центрального банка.

После яркого ралли на прошлой неделе, вызванного падением доходности казначейских облигаций, акции в последние дни утратили импульс к росту. Инвесторы ожидают комментариев политиков ФРС, опасаясь услышать опровержение надежд на то, что процентные ставки в США уже достигли своего пика.

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари в конце понедельника развеял надежды на скорое снижение ставок, заявив, что центральному банку, вероятно, предстоит еще многое сделать, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.

Глава ФРС-Чикаго Остан Гулсби признал, что инфляция ослабляется, но добавил, что ценовое давление еще сохраняется.

"Ставки будут оставаться высокими в течение более длительного времени. На наш взгляд, первое снижение ставки произойдет не во втором квартале следующего года, а в третьем", — считает Сэм Стовалл, старший инвестиционный аналитик CFRA Research.

Дополнительное давление на акции оказал рост накануне доходности казначейских облигаций США относительно многонедельных минимумов. На этой неделе состоятся крупные аукционы по продаже облигаций, которые покажут, достаточен ли спрос на американские государственные долговые обязательства.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США на момент написания статьи составляла 4,5955%, что несколько ниже вчерашнего уровня.

Сегодня участники рынка будут анализировать комментарии члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера и президента ФРС Нью-Йорка Джона Уильямса в поисках новых подсказок относительно динамики процентной ставки. В среду в центре внимания окажется выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Неопределенность в отношении сроков потенциального снижения ставок и некоторые неутешительные корпоративные прогнозы на 4-й квартал поставили под сомнение шансы на уверенный подъем на рынке акций в конце года.

"Судя по прошлым периодам, четвертый квартал всегда был благоприятным. Если в конце года подъема на рынках не будет, это покажет, что инвесторы, вероятно, ждут чего-то еще более негативного в следующем году", — пояснил Стовалл.

В S&P 500 снижение возглавил нефтегазовый сектор на фоне падения цен на сырую нефть на 2% после выхода неоднозначных экономических данных в Китае.

На момент написания обзора Dow Jones Industrial Average опустился на 53,13 пункта, или 0,16%, до 34 042,73 пункта, S&P 500 потерял 9,47 пункта, или 0,22%, до 4356,51 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 3,47 пункта, или 0,03%, до 13 522,25 пункта.

Uber Technologies заявила, что ожидает скорректированную базовую прибыль и объем заказов в 4-м квартале выше рыночных оценок, но при этом ее прибыль за июль-сентябрь не дотянула до ожиданий. Бумаги оператора приложений для заказа такси упали на 1,9%.

Акции Datadog оказали поддержку Nasdaq, подскочив на 25% после того, как ее результаты за 3-й квартал превзошли оценки, а компания также улучшила годовые прогнозы скорректированной прибыли и выручки.

Бумаги других облачных провайдеров, включая Mongodb и Snowflake, поднялись на 11% и 8,1% соответственно.

Количество снижающихся акций на Нью-Йоркской фондовой бирже превысило число растущих бумаг в соотношении 2,30:1. На бирже Nasdaq аналогичное соотношение составило 1,55:1.

В составе S&P зафиксировано 3 новых 52-недельных максимума и ни одного нового минимума, а в составе Nasdaq — 12 новых максимумов и 48 новых минимумов.