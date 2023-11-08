МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. В среду, после того как несколько руководителей ФРС не исключили дальнейшего повышения процентных ставок, доллар США укрепился. Теперь трейдеры ждут выступления управляющего центрального банка Джерома Пауэлла, в котором могут быть сигналы о траектории денежно-кредитной политики, передает Reuters.

На прошлой неделе доллар снижался после решения ФРС оставить процентные ставки на текущих уровнях, а также на данных, указавших на охлаждение рынка труда. Вместе с тем инвесторы пока не решили, достигли ли ставки пика и когда центральный банк начнет смягчать условия финансирования.

Они с вероятностью 17% учитывают в котировках еще одно повышение ставок к январю, а вероятность смягчения политики в марте оценивают в 21%.

Пара британский фунт/доллар США, которая в начале этой недели поднималась до максимума за семь недель выше 1,24, на момент написания статьи торговалась со снижением на 0,19%, по 1,22755.

После небольшого отступления на прошлой неделе пара доллар США/японская иена опять поднялась выше 150, до 150,66.

Индекс доллара, который на прошлой неделе продемонстрировал самое резкое недельное падение примерно за четыре месяца, вырос относительно уровня закрытия вторника на 0,11% до 105,66.

"Мы наблюдаем небольшое восстановление доллара США, но этого следовало ожидать после столь резкого падения, — сказал старший рыночный аналитик City Index Мэтт Симпсон.

По его словам, доллар также поддержали выступления руководителей ФРС, которые попытались ослабить ожидания инвесторами понижения ставок.

Во вторник несколько высокопоставленных руководителей центрального банка говорили, что при рассмотрении необходимости дальнейшего ужесточения политики они учитывают сильнее экономические данные, некоторые признаки замедления роста экономики, а также рост доходности долгосрочных облигаций.

Симпсон не исключает дальнейшего укрепления доллара, если Пауэлл и другие руководители ФРС опять напомнят рынку, что ставки будут высокими долго.

Пара евро/доллар США снизилась на 0,13%, до 1,0685, находясь под давлением плохих перспектив экономики еврозоны. Вышедшие во вторник данные показали, что в сентябре промышленное производство в Германии сократилось более существенно, чем ожидали рынки.

По мнению экономиста Wells Fargo Ника Бенненброка, неоднозначные перспективы расходов потребителей и инвестиций указывают на приближение рецессии в еврозоне.

"Независимо от того, свалится еврозона в рецессию или нет, на пути роста ее экономики так много препятствий, что цикл ужесточения политики ЕЦБ можно считать законченным", — сказал он.

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась по 0,6428 после снижения на 0,8% во вторник.

Резервный банк Австралии во вторник повысил ключевую ставку до 12-летнего максимума после четырех месяцев бездействия, но дал понять, что политика теперь больше зависит от поступающих данных.

"Мы не ожидаем, что РБА повысит ставки в декабре", — сказала главный экономист Westpac Люси Эллис.

"В последнем абзаце заявления были изменены формулировки, — добавила она. — Это означает, что правление надеется, что больше не придется повышать ставки, но оно готово сделать это, если ситуация изменится. Между сегодняшним днем и декабрьским заседанием будет недостаточно новой информации, чтобы оценка поменялась".

Пара новозеландский доллар/доллар США снизилась на 0,08% до 0,5930.