МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть колеблются по обе стороны от флэтовой линии после падения до минимальных уровней более чем за 3 месяца на предыдущей сессии, сообщает Reuters. Котировки оказались под давлением из-за озабоченности по поводу ослабления спроса на нефть в Китае и США.

К 06.36 по Гринвичу фьючерсы на Brent прибавили 15 центов, до 81,76 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI опустились на 2 цента, до 77,35 доллара за баррель. Оба контракта рухнули во вторник до минимальных значений с 24 июля.

"Рынок явно меньше обеспокоен возможными перебоями в поставках с Ближнего Востока и вместо этого фокусируется на уменьшении дефицита предложения", — отмечают аналитики Уоррен Патерсон и Ева Мэнти из ING.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе 28 октября-3 ноября выросли примерно на 11,9 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 360 000 баррелей, а запасы дистиллятов выросли примерно на 980 000 баррелей.

Еженедельные данные Минэнерго США на этой неделе опубликованы не будут, следующий выход отчетности запланирован на 13 ноября.

Управление энергетической информации США (EIA) ждет в этом году несколько меньшего роста добычи, чем предполагалось ранее. В то же время ожидается, что потребление нефти в стране сократится на 300 000 баррелей в день к концу года, тогда как ранее прогнозировалось увеличение на 100 000 баррелей в день.

EIA также предполагает увеличение добычи нефти в Венесуэле менее чем на 200 000 баррелей в день, до в среднем 900 000 баррелей в день к концу 2024 года в условиях смягчения ограничительных мер США.

Кроме того, по оценке аналитиков Goldman Sachs, морской экспорт нефти шестью странами ОПЕК, которые в апреле 2023 года объявили о сокращении добычи совокупно на 2 млн баррелей в день, остается лишь на 0,6 млн баррелей в день ниже апрельских уровней.

Опубликованные в КНР данные также провоцируют усиление опасений в отношении перспектив спроса.

Импорт нефти в Китай в октябре заметно вырос как в годовом, так и в месячном сопоставлении. В то же время совокупный экспорт снижался быстрее, чем ожидалось, отражая слабый спрос на мировом рынке.

Усилило давление на цены на нефть и умеренное восстановление доллара США после недавнего падения.

С другой стороны, в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозируют, что мировая экономика и спрос на топливо будут расти, несмотря на такие трудности, как высокая инфляция и процентные ставки. Об этом во вторник заявил генсек картеля Хайсам аль-Гайс.

КНР же, как ожидается, сможет достичь в этом году 5%-го целевого уровня роста ВВП, сообщил в среду управляющий Народного банка Китая.