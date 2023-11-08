МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. В среду, после того как несколько руководителей ФРС не исключили дальнейшего повышения процентных ставок, доллар США продолжил восстановление, и теперь оно наблюдается уже третий день подряд. Как сообщает Reuters, трейдеры ждут выступления управляющего центрального банка Джерома Пауэлла, в котором могут быть сигналы о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики.

В начале недели доллар достиг минимума за семь недель, после того как ФРС решила оставить политику без изменений. Кроме того, данные указали на то, что рынок труда США охлаждается. После этого доллар все-таки обрел поддержку, так как инвесторы пока не пришли к определенному мнению относительно того, достигли ли ставки пика и когда центральный банк начнет смягчать денежно-кредитную политику.

Рынки с вероятностью в 16% учитывают в котировках еще одно повышение ставок к январю, а вероятность смягчения политики в марте оценивают в 21%.

Индекс доллара, который на прошлой неделе продемонстрировал самое резкое недельное падение примерно за четыре месяца, вырос относительно уровня закрытия вторника на 0,2% до 105,73.

"С точки зрения экономических данных сейчас царит затишье, поэтому основным драйвером остаются воинственные комментарии представителей ФРС", — отмечает Франческо Песоле, стратег-аналитик ING.

"Они стремятся разуверить рынок в том, что (в ФРС) усиливается склонность к более мягкой политике".

Во вторник представители центрального банка в своих комментариях придерживались сбалансированного тона, заявляя, что при рассмотрении необходимости дальнейшего ужесточения политики они учитывают сильные экономические данные, некоторые признаки замедления роста экономики, а также рост доходности долгосрочных облигаций.

Теперь внимание рынке переключается на комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который выступит позднее в среду.

"Мы может увидеть дальнейшее укрепления доллара, если Пауэлл и другие руководители ФРС продолжат напоминать рынку о том, что ставки будут долго оставаться высокими", — говорит Мэтт Симпсон, старший аналитик City Index.

Пара евро/доллар США снизилась на 0,2%, до 1,0674, находясь под давлением плохих перспектив экономики еврозоны. Вышедшие во вторник данные показали, что в сентябре промышленное производство в Германии сократилось более существенно, чем ожидали рынки.

"Неоднозначные перспективы расходов потребителей и инвестиций указывают на приближение рецессии в еврозоне", — считает экономист Wells Fargo Ник Бенненброк.

"Независимо от того, скатится еврозона в рецессию или нет, на пути роста ее экономики так много препятствий, что цикл ужесточения политики ЕЦБ можно считать завершенным", — говорит он.

Пара британский фунт/доллар США, которая в начале этой недели поднималась до максимума за семь недель выше 1,24, на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,2%, по 1,2264.

После небольшого отступления на прошлой неделе пара доллар США/японская иена опять поднялась выше 150, направляясь к уровням, за которыми инвесторы следят на предмет валютной интервенции.

"Очевидно, что мы вернулись к уровням, которые чреваты интервенцией", — отмечает Песоле из ING.

"Обменный курс был довольно значительным за последние две сессии. Если мы увидим еще один значительный рост пары доллар/иена сегодня, то сигнал об интервенции начнет звучать еще сильнее", — говорит он.

Пара доллар/иена упала на 1% с максимума понедельника, до 150,66.

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась почти без изменений, по 0,6438, после снижения на 0,8% во вторник. Это крупнейшее однодневное падение почти за один месяц.

Резервный банк Австралии во вторник повысил ключевую ставку до 12-летнего максимума после четырех месяцев бездействия, но дал понять, что политика теперь больше зависит от поступающих данных.

"Мы не ожидаем, что РБА повысит ставки в декабре", — говорит Люси Эллис, главный экономист Westpac.

"В последнем абзаце заявления были изменены формулировки, — добавляет она. — Это означает, что правление надеется, что больше не придется повышать ставки, но оно готово сделать это, если ситуация изменится. Между сегодняшним днем и декабрьским заседанием будет недостаточно новой информации, чтобы оценка поменялась".