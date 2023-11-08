МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото в среду снижаются третью сессию подряд, сообщает Reuters. В фокусе внимания рынка находится выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Котировки палладия отступили к 5-летнему минимуму.

По состоянию на 11.20 по Гринвичу золото на рынке спот упало в цене на 0,3%, до 1963,49 доллара за унцию. Фьючерсы на золото снизились на 0,2%, до 1969,90 доллара.

Серебро потеряло 1,2% и торговалось по 22,35 доллара за унцию.

Спрос на золото как на актив-убежище ослабевает, "так как складывается впечатление, что конфликт на Ближнем Востоке останется конфликтом только лишь между Израилем и группировкой ХАМАС", отметил Эдвард Гарднер, экономист Capital Economics.

"Реакция золота будет весьма сильно зависеть от того, как рынок интерпретирует комментарии Пауэлла", — добавил он.

Индекс доллара вырос на 0,2%, и это сделало драгоценные металлы менее доступными для держателей иных валют.

Во вторник состоялись выступления нескольких руководителей ФРС. Все они придерживались нейтральной риторики в отношении следующего решения центрального банка по процентным ставкам, но отметили, что их внимание сосредоточено на экономических данных и последствиях роста доходностей долгосрочных облигаций.

Выступления Пауэлла состоятся позднее в среду и в четверг.

"Мы прогнозируем, что в следующем году ФРС будет понижать ставки быстрее, чем ожидает рынок… Падение доходности гособлигаций стимулирует спрос на золото", — отмечает Гарднер.

Палладий подешевел на 2,8%, до 1025,94 доллара за унцию. В ходе сессии он опускался до минимального уровня с октября 2018 года, 1007,73 доллара за унцию. Платина упала в цене на 1,2%, до 879,77 доллара за унцию.

Оба эти металла используются для ограничения автомобильных выбросов.

Аналитики связывают такую динамику с ростом популярности электромобилей, а также с переходом от использования палладия к более дешевой платине в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания.

"Большие колебания цен на палладий не являются необычными, учитывая малый размер рынка и низкую ликвидность", — отмечает аналитик UBS Джованни Стауново, добавляя, что недавние забастовки в автомобильной индустрии США тоже могли негативно отразиться на спросе.