МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. В среду котировки сои в Чикаго выросли более чем на 1% и приблизились к 2-месячному максимуму. Неблагоприятные погодные условия в Бразилии и сильный спрос в Китае оказывают поддержку рынку, сообщает Reuters.

Цены на пшеницу растут, восстанавливая часть утраченных во вторник позиций, хотя и остаются под давлением на фоне улучшения состояния посевов в США.

"Сев сои в Бразилии немного отстает от графика из-за ненастной погоды, — отметил один сингапурский трейдер. — Пока это не вызывает серьезных опасений, поскольку время еще есть".

К 11.19 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT выросли в цене на 1,2%, до 13,78 1/4 доллара за бушель. Котировки находятся вблизи максимума 6 сентября 13,80 доллара, достигнутого на предыдущей сессии.

Пшеница выросла в цене на 1,5%, до 5,78 3/4 доллара, а кукуруза — на 0,9%, до 4,73 1/2 доллара.

Южные районы Бразилии находятся во власти проливных дождей, тогда как на севере страны сохраняется засушливая погода.

Метеопрогнозы на ноябрь не сулят существенных изменений: в центрально-южном регионе страны местами будут проходить проливные дожди, на юге также будут сохраняться осадки. Все это поставит под вопрос перспективы урожайности сои и объем производства этой культуры в Бразилии в 2024 году.

Тем не менее пока слишком рано говорить о потенциальном ущербе для урожая бразильской сои.

По сообщениям Всемирной метеорологической ассоциации (WMO), погодное явление Эль-Ниньо будет сохраняться как минимум до апреля 2024 года, содействуя более высоким температурам воздуха в году, который и без того может стать самым теплым за всю историю наблюдений.

Между тем во вторник Китай подал заявку на самую крупную однодневную покупку американской сои как минимум за три месяца, отметили трейдеры.

Алжирское государственное агентство по закупкам OAIC, как сообщается, приобрело от 550 000 тонн до более чем 600 000 тонн мукомольной пшеницы по 266 долларов за тонну, включая фрахт, в рамках завершившегося во вторник международного тендера, сообщили в среду европейские трейдеры.

Инвестменеджеры держали чистую короткую позицию по кукурузе, сое, соевому маслу и пшенице на CBOT, а также чистую длинную — по соевому шроту, сообщили трейдеры.