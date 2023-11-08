МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Цены на цинк в среду достигли более чем 30-дневного максимума ввиду сомнений в устойчивости предложения, усилившихся после сообщений о пожаре на российском горно-обогатительном комбинате, сообщило агентство Reuters.

По состоянию на 12.15 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на цинк на LME подорожали на 1,7%, до максимума со 2 октября 2612 долларов за тонну.

Российское информагентство "Интерфакс" сообщило, что пожарные ликвидировали возгорание на одном из крупных предприятий по добыче свинцовой и цинковой руд "Озерной горнорудной компании" в Бурятии.

Ранее в этом месяце в Morgan Stanley отметили, что запуск объекта "Озерной горнорудной компании", который сможет добывать 350 000 тонн руды в год, был отложен до начала следующего года.

"Это очень позитивное событие для котировок цинка, поскольку этот объект может стать одним из крупнейших предприятий по добыче цинковой руды в мире", — отметил Дэн Смит из Amalgamated Metal Trading.

"Уже было много разговоров о закрытии горно-обогатительных комбинатов и о том, насколько близки цены к себестоимости выработки", — добавляет он.

Компания Nyrstar сообщила на прошлой неделе о планах временно закрыть два предприятия по добыче цинковой руды в США в конце ноября. Это связано с низкими ценами на цинк и влиянием инфляции. За последние месяцы это уже третий случай, когда производитель цинка объявляет о прекращении или приостановке работ.

Еще более усиливает опасения в отношении предложения то, что запасы цинка в хранилищах LME сократились более чем вдвое с начала сентября.

Цены на другие металлы мало изменились на LME. Укрепление доллара оказывает давление на рынок — восстановление американской валюты продолжается в среду третий день подряд. Некоторые представители ФРС США не исключают возможности дальнейшего повышения ставок.

Медь на LME подешевела на 0,1%, до 8179 долларов за тонну, никель — на 0,3%, до 17 865 долларов. Свинец подорожал на 0,3%, до 2195 долларов за тонну, олово — на 0,4%, до 24 650 долларов. Алюминий торгуется практически без изменений, по 2265 долларов за тонну.