МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Торги на ведущих фондовых рынках США в среду начались в плюсе. Как сообщает Reuters, акции компаний с высокими темпами роста и крупной капитализацией поддерживают подъем на биржах, в то время как участники рынков оценивают высказывания представителей Федеральной резервной системы с целью определить дальнейшую динамику процентных ставок.

Dow Jones Industrial Average утром поднялся на 33,32 пункта, или 0,1%, до 34 185,92 пункта. S&P 500 добавил 5,99 пункта, или 0,14%, до 4384,37 пункта, а Nasdaq Composite — 20,36 пункта, или 0,15%, до 13 660,22 пункта.