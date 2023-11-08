МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть продолжили падение в среду, опустившись до самых низких уровней более чем за три месяца. Этому способствовали опасения относительно ослабления спроса в США и Китае, передает Reuters.

Около 16.00 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent потеряли 1,68 доллара, или 2%, и торговались по 79,93 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,78 доллара, или 2,3%, до 75,59 доллара за баррель. Оба контракта достигли минимумов с конца июля.

"Падение цен, которое мы наблюдаем, происходит под влиянием двух факторов: опасений относительно того, что мировая экономика наткнулась на непреодолимое препятствие, которые вызваны данными Китая, а также некоторой уверенности в том, что конфликт между Израилем и ХАМАС не повлияет на предложение (нефти)", — сказал Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.

По словам Дэвида Моррисона, старшего рыночного стратега-аналитика Trade Nation, "если путем наименьшего сопротивления является падение, то следующий уровень поддержки для ближайших фьючерсов на нефть WTI расположен около 75 долларов".

"Учитывая это, нефть представляется перепроданной на текущих уровнях, так что нельзя исключать возможность отскока. Драйвером цен остается проблема спроса, а опасения относительно слабости экономик Китая, еврозоны и, вероятно, США усугубляют понижательное давление", — заключил аналитик.

Данные Китая свидетельствовали о более стремительном, чем прогнозировалось, сокращении экспорта товаров и услуг, и это усугубило беспокойство относительно перспектив спроса на энергоносители со стороны крупнейшего мирового импортера нефти.

Розничные продажи в еврозоне в сентябре упали, что указывает на слабость потребительской активности и вероятность рецессии экономики.