МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в среду выросли при поддержке сектора здравоохранения и благоприятных финансовых отчетов компаний, сообщает Reuters. Кроме того, инвесторы оценивали ряд макроданных и комментариев представителей центробанков.

Панъевропейский STOXX 600 по итогам торгов поднялся на 0,3%.

Макроданные сегодня указали на снижение розничных продаж в еврозоне в сентябре практически в соответствии с ожиданиями. Кроме того, согласно опубликованным в среду результатам проведенного ЕЦБ в сентябре опроса, потребители в еврозоне повысили инфляционные ожидания и прогнозируют, что через 12 месяцев инфляция составит 4%.

Европейский центральный банк видит некоторый прогресс в своей борьбе за замедление базовой инфляции в еврозоне, но этот прогресс недостаточен, сказал в среду главный экономист ЕЦБ Филип Лейн.

Член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман указала на возможность дальнейшего повышения ставок с учетом устойчивости американской экономики.

Секторы автомобилестроения и розничных продаж в Европе возглавили прирост, добавив по 1,1%.

Акции британского ретейлера Marks & Spencer подскочили на 8,4% после того, как он отчитался о росте прибыли за 1-е полугодие на 75%, сильнее ожиданий.

Бумаги Commerzbank подорожали на 0,7%. Его чистая прибыль в 3-м квартале выросла более чем в три раза, также сильнее оценок.

Согласно данным LSEG, прибыль 55,3% уже отчитавшихся компаний индекса STOXX 600 за 3-й квартал превзошла прогнозы аналитиков, что чуть выше среднего показателя в 54%.

Европейский коммунальный сектор понизился на 1,1%. Акции E.ON опустились на 0,8%. Крупнейший европейский оператор энергосетей сегодня предупредил, что ожидает серьезного снижения прибыли своего розничного подразделения в 4-м квартале.

Британский индекс FTSE 100 сегодня немного снизился, несмотря на рост акций Marks & Spencer до максимума более чем за полтора года.

FTSE 100 потерял 0,1%. Сектор розничной торговли при поддержке M&S добавил 1,4%.

Между тем FTSE 250 вырос на 0,5%.

Акции Rolls Royce подорожали на 2,8% после того, как Morgan Stanley повысил их рейтинг до "выше рынка".