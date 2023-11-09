МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Цены на природный газ в среду на NYMEX упали примерно на 1%, до 2-недельного минимума, на фоне рекордных объемов добычи и прогнозов мягкой погоды до конца ноября, сообщает Reuters. Умеренные температуры воздуха, вероятно, ограничат спрос на отопление и позволят электроэнергетическим компаниям наращивать запасы еще в течение пары недель.

Декабрьские фьючерсы на природный газ на NYMEX по итогам сессии в среду упали на 3,4 цента, или 1,1%, до 3,106 доллара за млн БТЕ. Вторую сессию подряд котировки завершают торги на самом низком уровне закрытия с 25 октября.

Премия, учитываемая во фьючерсах с поставкой в марте 2024 года по сравнению с контрактами с поставкой в апреле 2024 года, сократилась на 16%, до 11 центов за млн БТЕ, минимума с 2018 года, согласно данным компании LSEG.

"Если зимой котировки ниже, чем летом, то это чрезвычайно негативный сигнал для цен на природный газ. Цены движутся в этом направлении", — отметил Боб Йогер из Mizuho Bank. "В ближайшие две недели в США не ожидается холодной погоды", — добавил он.

Участники рынка прозвали спрэд между мартовскими и апрельскими фьючерсами на природный газ "вдоводелом", поскольку чрезмерная волатильность в этот период, вызванная частыми изменениями в метеопрогнозах, привела к банкротству ряда спекулянтов, включая хедж-фонд Amaranth, потерявший на фьючерсах на природный газ более 6 млрд долларов в 2006 году.

Спрэд между мартовскими и апрельскими контрактами зависит от метеопрогнозов, поскольку март — последний месяц отопительного сезона, когда электроэнергетические компании используют газ из запасов. Снижение премии, учитываемой в мартовских фьючерсах, обычно означает, что отраслевые компании ожидают мягкой погоды.

На этой неделе публикации еженедельных данных Минэнерго США по запасам природного газа не будет в связи с обновлением системы, что усиливает волатильность на рынке, отмечают аналитики. Регулярный выпуск отчетности будет возобновлен на следующей неделе. Аналитики полагают, что на неделе 28 октября — 3 ноября запасы природного газа сократились впервые в зимнем сезоне 2023-2024 года, и их снижение составило примерно 7 млрд кубических футов.

По данным LSEG, добыча природного газа в континентальных штатах США в ноябре выросла до 107 млрд кубических футов в день с рекордных 104,2 млрд кубических футов в день в октябре.

Согласно прогнозам, до 23 ноября температуры воздуха будут оставаться в основном выше сезонной нормы.

Несмотря на относительно теплую погоду температуры воздуха в преддверии зимы все же снижаются. В LSEG прогнозируют, что спрос на природный газ в США, включая экспорт, вырастет до 108,8 млрд кубических футов в день на следующей неделе со 100,6 млрд кубических футов в день на этой неделе.

Поставки трубопроводного газа в Мексику в ноябре в среднем составили 5,4 млрд кубических футов в день против 6,5 млрд кубических футов в день в октябре и рекордных 7,0 млрд кубических футов в августе, согласно данным LSEG. Суточные поставки, вероятно, в среду упали до 8-месячного минимума 4,5 млрд кубических футов в день.

Аналитики ожидают, что экспорт природного газа в Мексику увеличится до конца этого года, когда начнутся поставки из США на СПГ-терминал Altamira, оператором которого является New Fortress Energy.

Поставки природного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в ноябре выросли в среднем до 13,8 млрд кубических футов в день с 13,7 млрд кубических футов в день в октябре. Предыдущее максимальное значение было достигнуто в апреле, на уровне 14 млрд кубических футов в день.