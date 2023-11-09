МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Британский FTSE 100 сегодня снижается на фоне падения акций Flutter, сделавшей мрачный прогноз. Как сообщает Reuters, инвесторы ждут комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла, чтобы оценить дальнейший курс процентных ставок.

FSTE 100 снизился на 0,4% и, вероятно, проведет со снижением четвертую из последних шести сессий. Индекс компаний средней капитализации FTSE 250 снизился на 0,1%.

Акции букмекерской онлайн-компании Flutter упали на 9%, потянув вниз индекс сферы путешествий и досуга, который достиг минимума более чем за неделю. Flutter заявила, что годовая прибыль без учета только начавшего развиваться рынка США будет у нижней границы ранее озвученного диапазона.

Акции AstraZeneca вошли в число лидеров FTSE 100, набрав 1,8%. Компания улучшила годовой прогноз базовой прибыли на фоне высокого спроса на препараты от рака и редких заболеваний крови.

Акции застройщика Taylor Wimpey выросли на 2%. Компания прогнозирует годовую операционную прибыль у верхней границы ориентировочного диапазона.

Теперь внимание рынка будет направлено на речь Пауэлла, который должен выступить в 19.00 по Гринвичу. Трейдеры готовы внимательно анализировать каждое его слово. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл выступит в 08.30 по Гринвичу, его речь будет интересна в плане перспектив процентных ставок.