МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Валютные рынки ждут запланированного на четверг выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, в котором он может высказаться о ралли казначейских облигаций США, которое поддержало рост евро и фунта, передает Reuters.

На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась со снижением на 0,1%, по 1,06985, недалеко от достигнутого в понедельник максимума почти за два месяца 1,0765. Пара евро/иена торговалась по 161,6, рядом с максимумом за 15 лет.

Пара британский фунт/доллар немного укрепилась, до 1,2291.

Главным событием дня станет выступление Пауэлла, которое должно начаться в 19.00 по Гринвичу.

"Тема дня — это Пауэлл, Пауэлл и Пауэлл, сказал главный валютный аналитик Monex Europe Саймон Харви. — Посмотрим, как он отреагирует на то, что доходность двухлетних облигаций находится ниже 5%, а десятилетних — в районе 4,5%".

По словам Харви, вероятно, из заявлений Пауэлла можно будет понять, достигла ли кривая доходности казначейских облигаций дна или у нее есть пространство для снижения.

Доходность десятилетних обязательств на момент написания статьи находилась на уровне 4,531%, до которого опустилась от достигнутого в середине октября пика выше 5%. Цены на облигации на прошлой неделе росли под воздействием различных факторов, включая более низкий, чем ожидалось, прогноз заимствований Министерства финансов в 4-м квартале и не оправдавшие прогноз данные по занятости в США, которые укрепили инвесторов во мнении, что цикл повышения ставок ФРС завершен.

"Это должно отразиться на валютах, находящихся под сильным влиянием доходности, особенно паре евро/доллар, — сказал Харви. — Фундаментальные факторы еврозоны не оправдывают текущих уровней евро, поэтому, если сегодня Пауэлл будет противодействовать сложившейся тенденции, именно евро ощутит наибольший эффект".

Пара доллар США/японская иена в четверг прорвала вверх уровень 151, приблизившись к максимуму прошлой недели 151,73, достигнутому после того, как Банк Японии скорректировал крайне мягкую денежно-кредитную политику менее существенно, чем ожидали трейдеры.

Рост пары повысил вероятность интервенций со стороны властей Японии, и инвесторы стали продавать иену за евро, а не за доллар, опасаясь продаж доллара.

Управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда сказал в четверг, что порядок управления кривой доходности, включая отрицательные ставки, будет оставаться в силе, "пока это необходимо для стабилизации инфляции на уровне 2%".

Снижение цен на нефть стало благоприятным для европейских валют фактором, но оказало давление на валюты экспортеров сырьевых товаров.

Пара австралийский доллар/доллар США опустилась до минимума за неделю 0,6396, а пара доллар США/канадский доллар поднялась до 1,3792. Пара евро/норвежская крона накануне поднималась выше 12, до максимума с мая.

По словам аналитиков MUFG, давление на канадский доллар и норвежскую крону среди прочего оказала "резкая коррекция цен на нефть вниз".

Юань на континентальном рынке снизился после выхода данных по инфляции за октябрь, указавших на повышенную вероятность смягчения денежно-кредитной политики.

"На рынке усиливаются ожидания дальнейшего понижения ставок центральным банком Китая на фоне слабости цен и все еще сдержанного восстановления экономики", — сказал валютный аналитик MUFG Майкл Ван.