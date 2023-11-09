МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Нидерландах и Великобритании в четверг растут, чему способствует менее ветреная и более холодная погода, подстегивающая спрос, сообщает Reuters. Впрочем, почти на 100% заполненные хранилища и обильные поставки сжиженного природного газа (СПГ) ограничивают потенциал роста цен.

По состоянию на 09.51 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой на следующий день из терминала TTF выросли на 0,52 евро, до 44,70 евро за мегаватт-час. Ближайшие контракты прибавили в цене 1,75 евро, до 47,40 евро за мегаватт-час, по данным ICE.

Природный газ с поставкой на следующий день в Великобритании торговался с повышением на 2,50 пенса, по 109,00 пенсов за терм. Контракты с поставкой на выходных подорожали на 2,50 пенса, до 108,50 пенса за терм, согласно данным LSEG.

"Недавно рынок довольно ощутимо просел из-за (ухудшения) фундаментальных показателей. Однако теперь котировки восстанавливают часть утраченных позиций на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и опасений относительно погоды", — отметил один европейский трейдер.

В пятницу спрос на отопление помещений, а также потребление газа для генерации электроэнергии, вероятно, увеличатся, поскольку температуры воздуха продолжат падать вплоть до воскресенья, отметил аналитик LSEG Ульрих Вебер.

"(Однако) потенциал роста котировок будет ограничен обильным предложением и прогнозами (сравнительно) теплой погоды на следующей неделе", — добавляет он.

Конфликт между Израилем и ХАМАС продолжается, и ввоз СПГ в ЕС из Египта в краткосрочной и среднесрочной перспективах кажется маловероятным из-за ограничения поставок в регионе и снижения импорта из Израиля, отметили в Оксфордском институте энергетических исследований (OIES).

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, подземные хранилища природного газа в Европе заполнены на 99,61%. Это рекордный уровень для текущего времени года.

Пиковая ветрогенерация в Великобритании в четверг составит 10,1 гигаватт и вырастет до 10,7 гигаватт в пятницу, тогда как совокупные мощности составляют около 23 гигаватт, согласно данным Elexon.

Углеродные кредиты в Европе торговались с повышением на 0,25 евро, по 75,95 евро за тонну.