МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг нацелены завершить падением четвертый торговый день подряд, так как спрос на активы-убежища ослабевает. В центре внимания находится выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое может прояснить перспективы процентных ставок, передает Reuters.

Около 11.41 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,1%, до 1948,39 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии они опустились до минимума с 18 октября. Фьючерсы на золото на COMEX упали на 0,2%, до 1953,30 доллара.

Золото потеряло более 50 долларов после достижения уровней в районе 2000 долларов за унцию на прошлой неделе. Эскалация напряженности на Ближнем Востоке способствовала притоку капитала в активы-убежища.

По словам главного стратега-аналитика Exinity Ханя Таня, на рынке золота, которое является традиционным активом-убежищем, наблюдается уменьшение премии за риск, связанный с ближневосточным конфликтом.

"Этот драгоценный металл также не смог обратить себе на пользу снижение доходностей казначейских гособлигаций, а устойчивость доллара, безусловно, не укрепила позиции быков на рынке золота", — добавил он.

Индекс доллара вырос на 0,1%, что сделало золото менее доступным для держателей иных валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций удерживается вблизи 2-недельного минимума.

Инвесторы видят 85%-ю вероятность того, что центральный банк США в декабре оставит процентные ставки без изменений, и 70%-ю вероятность начала смягчения денежно-кредитной политики уже в июне 2024 года, согласно данным CME FedWatch.

Более низкая стоимость заимствований увеличивает привлекательность золота для инвесторов.

Серебро на рынке спот торговалось без изменений, по 22,52 доллара за унцию, а платина подешевела на 0,6%, до 861,84 доллара.

Палладий потерял 1,5% и торговался по 1033,75 доллара, оставаясь вблизи минимума с 2018 года.