МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В четверг котировки сои на CBOT остаются почти без изменений и держатся около 2-месячного максимума, достигнутого в ходе предыдущей сессии. Участники рынка ожидают публикации ежемесячных Оценок мирового спроса и предложения (WASDE) Минсельхоза США, передает Reuters.

Котировки пшеницы падают после роста в среду. Цены на кукурузу также снижаются.

Публикация оценок WASDE намечена на 17.00 по Гринвичу.

"Трейдеры будут пристально следить за оценками рынков кукурузы и сои, в особенности, ввиду ситуации в Бразилии", — отметили в Agritel.

По состоянию на 12.00 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT снизились в цене на 0,1%, до 13,64 3/4 доллара за бушель. Котировки остаются вблизи максимума с 6 сентября 13,84 1/2 доллара за бушель, достигнутого в среду.

Пшеница подешевела на 1,3%, до 5,84 1/2 доллара за бушель, а кукуруза снизилась в цене на 0,5%, до 4,73 1/2 доллара за бушель.

Цены на сою получают поддержку ввиду высокого спроса в Китае и задержки в посевных работах в Бразилии.

Китайские импортеры приобрели как минимум пять партий сои из США в среду. Активные покупки наблюдались второй день подряд. Во вторник объемы покупок достигли максимумов за несколько месяцев.

Китай в среду приобрел около 300 000 тонн сои с поставкой из США в период с декабря по март.

Фьючерсы на сою в Чикаго в октябре упали к 22-месячному минимуму на фоне сбора урожая в США и низкого экспортного спроса. Между тем в последнее время котировки росли на фоне неблагоприятной для посевов погоды в Бразилии и спроса на поставки из США. Бразилия является крупнейшим в мире экспортером сои.

В среду котировки пшеницы росли ввиду возобновления опасений относительно поставок по Черному морю.

В последнее время в Аргентине, являющейся одним из крупнейших экспортеров пшеницы в мире, идут сильные дожди. Между тем посевы могли пострадать из-за наблюдавшейся ранее засухи. Зерновая биржа Росарио в среду понизила прогноз урожая пшеницы в 2023-2024 сельскохозяйственном году на 0,8 млн тонн.

На рынках фьючерсов на кукурузу, сою, соевое масло, соевый шрот и пшеницу на CBOT в среду наблюдалась чистая длинная позиция, отметили трейдеры.