МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Доллар США укрепился против большинства других основных валют в четверг. Как сообщает Reuters, рынки ждут выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которое может повлиять на ралли казначейских бумаг США, приведшее к снижению их доходности и оказавшее поддержку евро и британскому фунту.

На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась с понижением на 0,2%, по 1,0688, но оставалась недалеко от достигнутого в понедельник максимума почти за два месяца 1,0765. Пара британский фунт/доллар США также торговалась с понижением на 0,2%, по 1,2259.

Индекс доллара вырос на 0,16% от уровня закрытия среды, до 105,67.

Главным событием четверга станет выступление Пауэлла, запланированное на 19.00 по Гринвичу.

"Самая обсуждаемая тема дня — это Пауэлл, Пауэлл и еще раз Пауэлл, — говорит Саймон Харви, валютный стратег-аналитик Monex Europe. — Доходность двухлетних гособлигаций США сейчас ниже 5%, а 10-летних — около 4,5%, и хочется знать, какая будет реакция".

"Мы уже достигли нижней границы диапазона кривой доходности казначейских бумаг, или возможно дальнейшее снижение?— размышляет он. — Природа рынков такова, что они будут пытаться проверять границы на прочность до тех пор, пока не получат решительного отпора".

Доходность 10-летних гособлигаций США на момент написания статьи составляла 4,5294%. В середине октября она достигала пика на уровне выше 5%. Цены на облигации на прошлой неделе росли под воздействием различных факторов, включая более низкий, чем ожидалось, прогноз заимствований Министерства финансов в 4-м квартале и не оправдавшие прогноз данные по занятости в США, которые укрепили инвесторов во мнении, что цикл повышения ставок ФРС завершен.

"Это должно отразиться на валютах, находящихся под сильным влиянием доходности, особенно на паре евро/доллар США, — говорит Харви. — Фундаментальные факторы еврозоны не оправдывают текущих уровней пары, и поэтому, если сегодня Пауэлл будет противодействовать сложившейся тенденции, именно она ощутит наибольший эффект".

Пара доллар США/японская иена выросла на 0,1%, до 151,12, нацелившись на максимум прошлой недели 151,73, достигнутый после того, как Банк Японии скорректировал крайне мягкую денежно-кредитную политику менее существенно, чем ожидали трейдеры.

Рост пары повысил вероятность интервенций со стороны властей Японии, и инвесторы стали продавать иену за евро, а не за доллар, опасаясь продаж доллара. Пара евро/японская иена в начале торгов в четверг достигла 15-летнего максимума 161,72.

Управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда сказал в четверг, что порядок управления кривой доходности, включая отрицательные ставки, будет оставаться в силе, "пока это необходимо для стабилизации инфляции на уровне 2%".

Снижение цен на нефть стало благоприятным фактором для евро и фунта, но оказало давление на валюты стран-экспортеров сырьевых товаров.

Пара австралийский доллар/доллар США опустилась до минимума за неделю 0,6396, а пара доллар США/канадский доллар выросла до 1,3787. Пара евро/норвежская крона накануне поднималась выше 12, до максимальных уровней с мая.

Аналитики MUFG отмечают, что давление на канадский доллар и норвежскую крону среди прочего оказала "резкая коррекция цен на нефть вниз".

Китайский юань на континентальном рынке снизился после выхода данных, указавших на падение потребительских цен в Китае в октябре и укрепивших ожидания понижения процентных ставок Народным банком Китая.

"На рынке усиливаются ожидания дальнейшего понижения ставок центральным банком Китая на фоне слабости показателей инфляции и все еще сдержанного восстановления экономики", — говорит валютный аналитик MUFG Майкл Ван.