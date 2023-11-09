МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. На торгах в четверг цены на нефть марки Brent превысили 80 долларов за баррель, сообщило агентство Reuters. На прошлой неделе опасения в отношении спроса и уменьшение премии за военные риски спровоцировали падение котировок.

К 14.45 по Гринвичу фьючерсы на Brent подорожали на 1%, или 1,3%, до 80,54 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI прибавили в цене 1,01 доллара, или 1,3%, до 76,34 доллара за баррель.

Brent торгуется примерно на 20 долларов за баррель ниже сентябрьских максимумов.

"Возможно, что перепроданность стала причиной перерыва в продажах в четверг", — комментирует Джон Эванс из PVM. Он обращает внимание на то, что вчера не было каких-то позитивных новостей для рынка нефти. Кроме того, эффект от последних опубликованных в Китае данных оказался в значительной степени нивелирован тем, что котировки падали ранее в течение недели.

Судя по представленной в четверг в КНР статистике, борьба с понижением цен в условиях слабого спроса остается важной задачей для властей. В октябре по сравнению с сентябрем и по сравнению с октябрем прошлого года потребительские цены в Китае снизились, и индикаторы внутреннего спроса опустились до минимумов, не наблюдавшихся после пандемии. В то же время снижение цен производителей ускорилось.

С другой стороны, участники рынка склонны верить в то, что ключевые мировые центробанки на данный момент закончили с повышением ставок.

И ОПЕК, и Международное энергетическое агентство (IEA) на следующей неделе представят новые оценки и прогнозы спроса и предложения нефти.

С момента публикации подобных оценок в прошлом месяце произошло некоторое изменение ситуации. Так, в Венесуэле ввиду смягчения ограничительных мер со стороны США, как предполагается, возросла добыча, отмечает Каллум Макферсон, глава сырьевого направления в Investec. Он также обращает внимание на ухудшение прогнозов спроса.

"Есть опасность того, что на рынке в следующем году будет избыток нефти, даже если Саудовская Аравия продлит режим сокращения добычи после окончания декабря", — говорит Макферсон.

Представители ОПЕК, как ожидается, обсудят политику в отношении добычи на 2024 год в конце ноября.