МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В ходе сессии четверга цены на золото растут на фоне ослабления доллара, сообщает Reuters. Инвесторы ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которое может прояснить перспективы процентных ставок. При этом котировки палладия упали ниже уровня 1000 долларов впервые с 2018 года.

Около 15.36 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,5%, до 1959,82 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии они опустились до минимума с 18 октября. Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,4%, до 1965,10 доллара.

"Текущая динамика цен на золото полностью обусловлена (ослаблением) доллара. Кроме того, на рынке наблюдается технический отскок после резкого перехода на территорию перепроданности", — предполагает Барт Мелек из TD Securities.

Индекс доллара недавно опустился на 0,1%.

"Во 2-м квартале 2024 года цены на золото могут превысить 2100 долларов, и катализатором этого выступит необходимость начать понижение ставок ФРС", — добавил Мелек.

Серебро на рынке спот торговалось с повышением на 1,7%, по 22,90 доллара за унцию.

Выступление Джерома Пауэлла состоится в 19.00 по Гринвичу.

Инвесторы видят 91%-ю вероятность того, что центральный банк США в декабре оставит процентные ставки без изменений, и 42%-ю вероятность начала смягчения денежно-кредитной политики уже в июне 2024 года, согласно данным CME FedWatch.

Палладий потерял 4,3% и торговался по 1004,84 доллара, после падения до минимума с 2018 года на отметке 991,53.

"Крупный объем коротких позиций усиливает потенциал снижения цен на палладий, — считает Суки Купер, аналитик Standard Chartered. — В краткосрочной перспективе ограничения предложения, скорее всего, не будет, и спрос может оказаться слабее, чем ожидается после забастовки Объединенного профсоюза рабочих автомобильной промышленности (UAW)".

Платина подорожала на 0,2%, до 868,00 долларов.