МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы сегодня торговались без значительных изменений. Как сообщает Reuters, инвесторы нервничают из-за неопределенности по поводу сроков начала смягчения денежно-кредитной политики ФРС и ждут дальнейших комментариев от представителей центробанка.

Признаки ослабления рынка труда и менее агрессивные комментарии руководителей ФРС на последнем заседании привели к откату доходности американских гособлигаций с многолетних максимумов. Это поддержало отскок фондовых индексов с октябрьских минимумов.

Однако ралли выдохлось после того, как несколько представителей ФРС на этой неделе умерили ожидания рынка насчет скорого начала снижения процентных ставок.

Ориентирный индекс S&P 500 и Nasdaq Composite в среду немного выросли и продлили серию повышений.

"В последние несколько дней рынок больше склоняется к компонентам Nasdaq нежели к Dow с его более циклическими и стоимостными акциями, — говорит Томас Мартин, старший портфельный менеджер GLOBALT Investments. — Инвесторы мечутся от одного к другому и колеблются, особенно в том, что касается экономики и того, насколько жесткой или мягкой будет посадка".

Согласно инструменту FedWatch от CME Group, большинство трейдеров надеются, что ФРС в этом году сохранит процентные ставки без изменений. При этом вероятность снижения ставки минимум на 25 базисных пунктов в мае оценивается почти в 45%.

Председатель ФРС Джером Пауэлл должен сегодня в 19.00 по Гринвичу выступить на конференции Международного валютного фонда. Вчера он отказался комментировать денежно-кредитную политику на конференции ФРС.

Отчет Министерства труда США показал, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 4 ноября составило 217 000, экономисты прогнозировали 218 000.

Доходность 10-летних гособлигаций США подросла до 4,5609%.

Акции Nvidia выросли на 2,9%, поскольку местные СМИ сообщили, что разработчик чипов планирует выпустить три новых чипа для Китая. Акции других компаний с высокой капитализацией, которые относят к акциям роста, двигались разнонаправленно.

Акции Walt Disney подорожали на 7,3%. Квартальная прибыль Disney превзошла ожидания Уолл-стрит. Увеличение посещаемости тематических парков в Шанхае и Гонконге компенсировало сокращение рекламной выручки в телевизионной сети ABC.

Акции медиакомпаний Warner Bros Discovery и Paramount Global прибавили 2,9% и 3,4% соответственно, поскольку голливудские актеры достигли предварительной договоренности с ведущими студиями о прекращении забастовок.

Пять из 11 основных секторов S&P 500 выросли, причем лидером роста стали коммуникационные услуги.

На момент написания статьи индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 21,79 пункта, или на 0,06%, до 34 090,48 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,09 пункта, или на 0,02%, до 4383,87 пункта, а индекс Nasdaq Composite вырос на 19,14 пункта, или на 0,14%, до 13 669,55 пункта.

Бумаги Arm Holdings упали на 6,2%. Прогноз продаж разработчика чипов на 3-й финансовый квартал оказался ниже оценок аналитиков.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превзошло число падающих в соотношении 1,07 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 1,42 к 1.

В составе S&P зафиксировано 14 новых 52-недельных максимумов и 7 новых минимумов, а у Nasdaq — 26 новых максимумов и 170 новых минимумов.