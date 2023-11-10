МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа с 14 ноября начинает торги первым вечным индексным фьючерсом — на индекс Мосбиржи, следует из сообщения торговой площадки. Мосбиржа оценила готовность россиян инвестировать в фининструменты

"14 ноября на срочном рынке Московской биржи начнутся торги новым расчетным вечным фьючерсом, базовым активом которого выступает основной индикатор российского фондового рынка — индекс Мосбиржи. Это первый вечный индексный контракт на срочном рынке Московской биржи", — говорится в сообщении.

Новый инструмент позволит инвестировать в корзину наиболее ликвидных акций российских компаний с низкими издержками, а также не требует переноса позиции в отличие от классических фьючерсных контрактов. Вечный фьючерс будет удобен как для частных, так и для институциональных инвесторов.

"Это первый вечный фьючерс на индекс полной (дивидендной) доходности. Мы активно развиваем сегмент вечных контрактов на различные активы с целью разнообразить торговые возможности всех категорий инвесторов. Ежемесячно сделки с данными инструментами заключают более 30 тысяч частных инвесторов, а совокупная открытая позиция по этим контрактам с момента старта торгов в апреле 2022 года на конец октября этого года уже превышала 44 миллиарда рублей", — приводятся в сообщении слова управляющего директора департамента рынка деривативов Мосбиржи Марии Патрикеевой.

Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуются 27 опционов на акции, 3 опциона на валюты, 105 фьючерсных контрактов и 57 опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.