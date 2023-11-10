МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 в пятницу снизился. Как сообщает Reuters, цены на большинство металлов упали, спровоцировав распродажу акций металлургических компаний. Тем временем данные показали, что британская экономика в 3-м квартале не добилась роста.

На момент написания обзора ориентированный на экспортеров индекс FTSE 100 просел на 0,6%. FTSE 250, индекс компаний со средней капитализацией, упал на 2,2%.

Субиндекс фирм, добывающих драгоценные металлы, потеряли 1,2%. Субиндекс добытчиков промышленных металлов опустился на 0,9%. Большинство цветных металлов подешевели после агрессивных комментариев представителей ФРС США, которые дали понять, что для борьбы с инфляцией могут потребоваться дальнейшие повышения ставок.

Между тем данные показали, что ВВП Британии за период с июля по сентябрь не вырос, но по крайней мере экономике удалось избежать начала рецессии.

Акции Diageo упали на 7,9%. Производитель виски Johnnie Walker заявил, что прогнозирует замедление органического роста операционной прибыли в 1-й половине 2024 финансового года из-за ослабления продаж в Латинской Америке и странах Карибского бассейна, а также увеличения торговых инвестиций.

Британская жилищная компания Redrow ожидает, что годовые прибыль и выручка окажутся в нижней части прогнозного диапазона, пострадав из-за осеннего спада на рынке жилья. Ее акции потеряли 4,8%, а индекс жилищно-строительной отрасли опустился на 1,6%.

Субиндекс инвестиционных фондов недвижимости откатился на 4,4%, став лидером падения среди всех секторов.