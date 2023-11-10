МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В пятницу, после того как накануне председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и ряд представителей центрального банка заявили, что центральный банк может продолжить повышать процентные ставки, доллар США нацелен на лучшие результаты недели против японской иены за три месяца, сообщает Reuters.

Пауэлл и его коллеги сказали в четверг, что не уверены в том, что ставки достаточно высоки для победы над инфляцией. Инвесторы расценили эти заявления как сигналы о склонности к жесткой политике, и это поддержало рост доходности казначейских облигаций и доллара.

На момент написания статьи пара доллар США/японская иена торговалась около максимума почти за год, по 151,43. Неделю она может закончить ростом на 1,39%, самым сильным с августа.

Ослабление иены заставляет трейдеров следит за признаками интервенций властей Японии.

Это повышает вероятность выхода Банка Японии на валютный рынок для поддержи иены, но, по-моему, рынок не ожидает интервенций, пока пара торгуется ниже 152", — сказала аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг.

Индекс доллара на момент написания статьи находился на 105,91, недалеко от уровня закрытия предыдущей сессии. После укрепления на 0,39% в четверг он готовится закончить неделю ростом на 0,81%.

На прошлой неделе доллар США снизился, после того как ФРС оставила ключевую ставку в диапазоне 5,25%-5,50% и вышли не оправдавшие прогнозов данные, оказавшие давление на доходность казначейских облигаций.

Пара евро/доллар США торговалась почти без изменений, по 1,0669, после снижения на 0,4% в четверг.

Британский фунт снизился на 0,1%, до 1,2209, после выхода данных, указавших на стагнацию экономики Великобритании в 3-м квартале.

Биткоин торговался около максимума за полтора года, по 36 499 долларов США, а на предыдущей сессии он поднимался до максимума с мая 2022 года 37 978 долларов.

Курсы криптовалют сильно выросли на возобновлении разговоров о скором одобрении биржевого фонда (ETF) BlackRock.

"Вероятное одобрение спотового ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США может оказать значительное воздействие на сектор криптовалют", — сказал управляющий партнер хедж-фонда Blockstone Capital Карл Зантир.

"Такое одобрение сделает криптопространство более доступным для институциональных инвесторов, что, вероятно, поддержит спрос и, соответственно, цены", — добавил он.

Норвежская крона подскочила на существенно превысивших прогноз данных по инфляции.