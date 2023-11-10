МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Существенное сокращение производственных мощностей может поддержать цены на никель, которые, по всей видимости, достигли дна после 12-месячного снижения. Однако ограничение производства, скорее всего, не сможет существенно снизить избыток предложения, передает Reuters.

Сокращение коснулось мощностей по производству никелевого чугуна и ферроникеля (оба используются при изготовлении нержавеющей стали). Цены на указанную продукцию упали более чем на 15% по сравнению с уровнями, зафиксированными в 3-м квартале 2022 года, и теперь колеблются в районе 14 000 долларов за тонну.

Трехмесячные фьючерсы на никель на LME торгуются ниже 18 000 долларов за тонну, опустившись на 45% с декабрьских уровней. Пока сокращение производства никак не отразилось на стоимости металла на LME.

К настоящему моменту производство никеля, преимущественно ферроникеля, снижено более чем на 100 000 тонн, согласно оценкам аналитика Macquarie Джима Леннона.

Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозируют, что в этом году избыток предложения никеля составит 200 000 тонн, а в 2024 году — 205 000 тонн. Совокупное мировое предложение металла в 2023 году, вероятно, достигнет 3,3 млн тонн.

Избыток предложения обусловлен снижением производства нержавеющей стали, более слабым, чем ожидалось, спросом со стороны производителей аккумуляторных батарей для электромобилей, а также ростом поставок из Индонезии, на долю которой приходится около половины мировой добычи никелевой руды.

"Мир находится в очевидной зависимости от поставок из этой страны. Это создает соблазн для Индонезии все чаще выступать в роли компенсирующего производителя", — отметили аналитики Citi.

"В условиях низких цен подобные риски усиливаются. Кроме того, перспективы поставок из Индонезии также находятся под вопросом, учитывая истощение руд, ужесточение законодательного регулирования и усиление требований к соблюдению принципов ESG (экологичность, социальная ответственность и корпоративное управление)", — добавляют они.