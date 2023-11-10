МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Денежно-кредитная политика Банка Японии продолжает оказывать давление на японскую иену, торгово-взвешенный курс которой достиг нового многолетнего минимума на прошлой неделе, приводит Reuters слова Марка Даунинга, инвестиционного директора RBC BlueBay Asset Management.

"Все это продолжает усиливать инфляционное давление, и существует риск того, что иена может продолжить падение, учитывая то, что Банк Японии, очевидно, отстает от тренда, а также в отсутствие валютных интервенций со стороны Министерства финансов Японии", — считает он.

В BlueBay AM считают, что Банк Японии делает политическую ошибку, и по-прежнему ожидают роста доходности японских облигаций. Пара доллар США/японская иена ранее достигла 151,49, максимума за 10 дней.