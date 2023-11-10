МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В пятницу котировки меди и алюминия упали до 2-недельного минимума, так как жесткая риторика председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла ослабила надежды на то, что процентные ставки, наконец, достигли пика. Рост запасов металлов на биржевых складах также оказывал давление на рынки, передает Reuters.

По состоянию на 11.28 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились на 0,9%, до 8074,5 доллара за тонну. Ранее котировки упали до 8063,5 доллара, самого низкого уровня с 27 октября.

Алюминий подешевел на 1,1%, до 2218 долларов за тонну, после падения до минимума с 27 октября 2212,5 доллара.

В фокусе внимания рынка на следующей неделе окажется финансовая отчетность КНР за октябрь, в том числе сведения об общем социальном финансировании (TSF), которая является хорошим индикатором спроса.

"Данные за сентябрь приятно удивили, что говорит об эффективности стимулирующих мер (Пекина). Если так пойдет и дальше, то рынки металлов могут получить поддержку", — говорит Нитеш Шах из WisdomTree.

Индекс доллара немного снизился против корзины других основных валют. Укрепление доллара делает номинированные в долларах металлы дороже для держателей иных валют.

Согласно суточным данным, запасы меди и алюминия на складах, сертифицированных LME, выросли после очередного притока поставок. При этом запасы алюминия на складах SHFE на этой неделе выросли на 10%, тогда как запасы меди, напротив, сократились на 14%.

Никель снизился в цене на 1,8%, до 17 500 долларов за тонну, ранее достигнув минимума с середины 2021 года на отметке 17 450 долларов. Существенное сокращение производственных мощностей может поддержать цены на никель, которые, по всей видимости, достигли дна после 12-месячного снижения. Однако ограничение производства, скорее всего, не сможет существенно снизить избыток предложения.

Цинк подешевел на 0,2%, до 2598 долларов, свинец упал в цене на 0,6%, до 2176 долларов, олово — на 1,0%, до 24 590 долларов.