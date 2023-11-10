МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою в пятницу в Чикаго снижаются в цене после падения в четверг, сообщает Reuters. Минсельхоз США в четверг повысил оценки остаточных запасов сои, и это по-прежнему оказывает давление на котировки.

Цены на кукурузу держатся у флэтовой линии после падения к почти 3-летнему минимуму в четверг. Накануне котировки снизились на фоне прогнозов рекордного урожая в США, опубликованных Минсельхозом.

Помимо прогнозов Минсельхоза США на котировки также влияют неоднозначная погода в Южной Америке и повышение спроса в Китае.

Восстановление нефтяных цен после падения ранее на этой неделе оказывает некоторую поддержку котировкам зерновых в пятницу.

Около 11.59 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою снизились в цене на 0,5%, до 13,37 1/2 доллара за бушель.

Фьючерсы на кукурузу торговались у флэтовой линии, по 4,68 доллара за бушель. В четверг цены опустились к минимуму с декабря 2020 года.

Минсельхоз США повысил оценку урожая кукурузы в стране в 2023-2024 сельскохозяйственном году до рекордных 15,234 млрд бушелей.

Кроме того, ведомство повысило прогноз производство сои в США до 4,129 млрд бушелей против октябрьского прогноза 4,104 млрд бушелей.

Оценки урожая кукурузы и сои оказались выше прогнозов аналитиков.

"Отчет Минсельхоза США накануне оказал понижательное давление на котировки зерновых и сои. В особенности сильное давление наблюдалось на рынке кукурузы", — отметили в Commerzbank.

Агентство Conab в четверг повысило прогноз производства сои в Бразилии в 2023-2024 сельскохозяйственном году, что также оказало давление на котировки. Прогноз урожая был повышен, несмотря на неблагоприятную погоду, замедлившую посевные работы.

Между тем в среду котировки сои подскочили к 2-месячному максимуму на фоне жаркой и засушливой погоды в Бразилии и повышения экспортного спроса в Китае.

Посевные площади сои в Аргентине могут превысить первоначальные оценки, поскольку период засухи закончился и начались дожди, сообщили в четверг на зерновой бирже Буэнос-Айреса.

Фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились на 0,4%, до 5,78 1/2 доллара за бушель.

Цены на пшеницу в среду росли на сообщениях о ракетном ударе по портовой зоне Одессы, однако затем котировки оказались под давлением, поскольку экспорт зерна из Украины продолжается.