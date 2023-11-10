МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Спрос на физическом рынке золота в Индии немного оживился на этой неделе на фоне важного праздника. Однако покупки оставались немного ниже прошлогодних уровней, так как высокие цены заставляли многих потребителей воздерживаться от активных действий, передает Reuters.

В пятницу в Индии начинается фестиваль Дивали, в период которого традиционно наблюдается всплеск покупок золота.

В Индии на этой неделе дилеры продавали золото с дисконтом около 4 долларов за унцию по сравнению с официальными ценами на внутреннем рынке, включающими импортную пошлину и налог с продаж в размере 15% и 3% соответственно. На прошлой неделе дисконт составлял 9 долларов.

"Спрос, особенно на слитки и монеты, немного ускорился. Многие потребители в то же время заблаговременно забронировали товары в период низких цен, указав для доставки сегодняшний день", — отметил Притвираж Котари, президент India Bullion and Jewellers Association Ltd (IBJA).

В пятницу золото на рынке в Индии торговалось около 60 000 рупий за 10 грамм против 61 539 рупий на прошлой неделе.

Своевременная коррекция цен привлекает покупателей, но все же спрос остается слабым, так как цены почти на 20% превышают уровень аналогичного периоды предыдущего года, отметил один из дилеров в Мумбаи.

"Очередное падение на 500-1000 рупий может подстегнуть спрос", — добавляет он.

В Китае золото торговалось с премией по сравнению с мировыми спот-ценами в размере 40-50,1 доллара за унцию против 25-40 долларов за унцию на предыдущей неделе.

"Народный банк Китая еще не выдал новые импортные квоты, что приводит к росту премий. Впрочем, я не думаю, что они (премии) смогут снова подняться к уровням, предшествовавшим "Золотой неделе", — отмечает Хьюго Паскаль, трейдер InProved.

В конце октября запасы золота в КНР составляли 71,20 млн унций против 70,46 млн унций в конце сентября.

В Японии золото предлагалось как с дисконтом в 0,5 доллара, так и с премией в 1 доллар за унцию.

В Гонконге золото торговалось с премией 1,5-2,5 доллара за унцию, а премия в Сингапуре составляла 1,25-2,25 доллара за унцию.