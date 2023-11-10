МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Спот-цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии снизились на текущей неделе. Как сообщает Reuters, высокий уровень запасов и теплая для данного времени года погода нивелировали опасения, связанные с новым пакетом санкций в отношении российского проекта "Арктик СПГ-2".

По оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в декабре на этой неделе снизилась на 3% и составила 16,5 доллара за млн БТЕ.

"Ценам не удалось обрести поддержку на текущей неделе, несмотря на несколько потенциально бычьих катализаторов, в том числе новый пакет санкций в отношении проекта "Арктик СПГ-2" и усиление ограничений для поставок по Панамскому каналу", — сказал Джейк Хорслен из Energy Aspects.

"Это дает понять, насколько медвежьими являются краткосрочные фундаментальные факторы на рынке СПГ. Погодные условия в Азии весьма благоприятны, тогда как уровень запасов в Европе и Азии довольно высок. Прогнозы погоды предполагают некоторое похолодание в Северо-Восточной Азии на следующей неделе, но фактор запасов пока что нивелирует это", — добавил он.

По словам Тома Копсона из Marex, в фокусе внимания рынка находится ситуация в Австралии. Авария на проекте Gorgon, оператором которого является компания Chevron, привела к тому, что одна из производственных линий работает на 80% мощности, и это может повлиять на предложение. В то же время погодные условия в краткосрочной перспективе будут играть одну из ключевых ролей — температуры воздуха в отопительном сезоне остаются выше нормы.

Сэмюэль Гуд, глава отдела ценообразования СПГ в Argus, обращает внимание на появление дополнительного предложения — на спот-рынке можно купить газ с тихоокеанских терминалов СПГ и газ из Атлантического региона и с Ближнего Востока, предназначенный для поставки в Азию.

По словам Гуда, на выходных и в начале следующей недели ожидается похолодание и в Сеуле, и в Токио. Однако в Сеуле, судя по метеопрогнозам, и в декабре сохранится сравнительно мягкая погода, а значит, спрос на отопление в Южной Корее, по-видимому, будет довольно слабым как минимум до конца года.

Заполненность европейских газохранилищ составляет 99,6%. Мягкая погода, которая может сохраняться до конца года, будет содействовать очень умеренному потреблению накопленных запасов до начала 2024 года.

"Европейские хранилища полны, а перспективы похолодания в Европе неясны, так что участники рынка задаются вопросом о том, в каком диапазоне котировки обретут какую-то устойчивость", — комментирует Доминик Галлахер, глава брокерских операций с СПГ в TullettPrebon.

По мнению Ханса ван Клифа, главного эксперта по рынкам энергоносителей в PZ — Energy Research & Strategy, текущая ситуация на рынке достаточно спокойная, однако трудно сказать, сохранится ли это спокойствие в зимний период и окажется ли рынок в комфортном положении в апреле, когда снова потребуется заполнять хранилища.

Стоимость СПГ с поставкой в декабре на условиях DES (поставка с судна) в Северо-Западную Европу по состоянию на 9 ноября составляла 14,565 доллара США за млн БТЕ, согласно оценке S&P Global Commodity Insights. Это на 0,85 доллара ниже котировок декабрьских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF.

По оценкам Spark Commodities, стоимость СПГ с поставкой в декабре составляла 14,289 доллара США за млн БТЕ, по оценке Argus — 14,625 доллара за млн БТЕ.

Ставки фрахта на спот-рынке на этой неделе продолжали расти, хоть и медленнее, чем раньше: на атлантических маршрутах — до 165 750 долларов в день (по состоянию на пятницу), а на тихоокеанских — до 152 500 долларов в день, сообщил Касим Афган, аналитик Spark Commodities.