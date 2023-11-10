МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В ходе сессии пятницы цены на золото упали до более чем 3-недельного минимума, нацеливаясь на снижение вторую неделю подряд. Привлекательность активов-убежищ для инвесторов уменьшилась, а комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла свидетельствуют о готовности к сохранению жесткой денежно-кредитной политики, сообщает Reuters.

К 14.49 по Гринвичу золото на рынке спот подешевело на 0,7%, до 1943,93 доллара. С начала недели оно опустилось в цене на 2,4%. Фьючерсы на золото на COMEX упали на 1,1%, до 1948,60 доллара за унцию.

Серебро понизилось в цене на 1,2%, до 22,35 доллара за унцию.

"В краткосрочной перспективе золото продолжит торговаться в боковом тренде или с некоторым понижением. Переломить ситуацию сможет лишь эскалация геополитической напряженности, выход слабых экономических данных США или же намеки ФРС на возможное завершение (цикла) повышения процентных ставок", — рассуждает Джим Уайкофф, старший аналитик Kitco Metals.

"Рынок считает, что конфликт между Израилем и группировкой ХАМАС накален не достаточно сильно. Это немного повышает склонность к риску и оказывает понижательное давление на золото", — добавляет он.

Доходность 10-летних казначейских облигаций и индекс доллара могут вырасти по итогам недели, делая золото, не приносящее гарантированного дохода, менее привлекательным для инвесторов.

Платина подешевела на 1,5%, до 846,52 доллара за унцию, и нацеливается на худшую неделю с середины 2021 года.

Цены на палладий рухнули на 2,8%, до 964,17 доллара за унцию. И платину, и палладий автопроизводители используют для уменьшения вредных выбросов двигателей.