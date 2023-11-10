МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Фондовые индексы США сегодня слегка повышаются. Как сообщает Reuters, из-за жесткого настроя главы ФРС США Джерома Пауэлла инвесторы стали меньше надеяться на окончание цикла повышения ставок. Инвесторы теперь ждут экономические данные, которые выйдут на следующей неделе, чтобы лучше понять перспективы процентных ставок.

Пауэлл в четверг заявил, что члены центробанка "не уверены", что процентные ставки достаточно высоки, чтобы завершилась борьба с инфляцией, и при необходимости без колебаний продолжат ужесточение политики.

Комментарии Пауэлла спровоцировали рост доходности казначейских облигаций США и прекращение ралли на Уолл-стрит, связанного с предположениями о завершении цикла повышений ставок ФРС. Такие надежды возникли после того, как центробанк не стал менять ставки на последнем заседании. S&P 500 и Nasdaq на предыдущей сессии завершили самый длительный период роста за два года.

"Вчерашние комментарии были таковы, что, скорее всего, будет проявляться рефрен 'выше и дольше'. В этом и заключается негатив, — сказал Грег Бассук, генеральный директор AXS Investments. — С другой стороны, инвесторы увидели хорошие корпоративные отчеты и устойчивую экономику. Поэтому все внимание приковано к новым экономическим данным или комментариям ФРС, которые могут дать более точное представление о будущей динамике как экономики, так и рынков".

Поддержку акциям сегодня оказало снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4,6043%.

Акции компаний роста со сверхкапитализацией торговались с повышением: так, бумаги Nvidia, Tesla и Apple выросли на 0,5%-1,4%.

Отраслевой рост возглавил сектор информационных технологий, выросший на 0,9%, при этом в плюсе были девять из 11 основных секторов S&P 500.

Согласно FedWatch от CME Group, трейдеры учитывают в ценах примерно 68%-ную вероятность снижения ставок на июньском заседании ФРС, тогда как до речи Пауэлла были надежды на снижение ставок уже в мае.

На этой неделе вышло не так много экономических данных, но на следующей инвесторы узнают обстановку с ценами производителей и потребительскими ценами, а также данные по розничным продажам. Это еще больше скорректирует ожидания относительно процентных ставок перед декабрьским заседанием ФРС.

На момент написания статьи индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 50,32 пункта, или на 0,15%, до 33 942,26 пункта, индекс S&P 500 — на 12,72 пункта, или на 0,29%, до 4360,07 пункта, а Nasdaq Composite — на 74,72 пункта, или на 0,55%, до 13 596,17 пункта.

Акции разработчика игрового программного обеспечения Unity Software упали на 2,7%, поскольку он не оправдал прогнозов выручки за 3-й квартал.

Акции производителя водородных топливных элементов Plug Power рухнули на 34,1% на фоне сомнений в дальнейшем развитии бизнеса.

Акции Illumina снизились на 14,1%. Эта компания, занимающаяся генетическим анализом, уже второй квартал подряд ухудшила прогноз годовой прибыли.

Субиндекс медицинского сектора S&P 500 опустился на 0,6%.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превзошло число падающих в соотношении 1,74 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 1,16 к 1.

В составе S&P зафиксировано 14 новых 52-недельных максимумов и 14 новых минимумов, а у Nasdaq — 24 новых максимума и 171 новый минимум.