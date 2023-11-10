МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Дефицит внешней торговли Украины за десять месяцев этого года составил 22,4 миллиарда долларов, что более чем в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает украинское агентство УНН со ссылкой на данные гостаможслужбы страны. "Это видел весь мир". В США раскрыли, какой удар Украина нанесла по НАТО

"Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-октябре этого года составил 22,4 миллиарда долларов, что более чем в три раза больше, чем прошлогодний за аналогичный период. За десять месяцев 2023 года товарооборот достиг 82 миллиардов долларов. При этом на Украину импортировали товаров на сумму 52,2 миллиарда долларов, а экспортировали — на сумму 29,8 миллиарда долларов. Облагаемый импорт составил 43,4 миллиарда долларов, что составляет 83 процента общих объемов импортируемых товаров", — пишет агентство.

Отмечается, что в тройку лидеров, импортирующих товары на Украину, вошли Китай (8,4 миллиарда долларов), Польша (5,5 миллиарда долларов) и Германия (4,1 миллиарда долларов). Больше всего товаров экспортировали с Украины в Польшу (на 4,1 миллиарда долларов), Румынию (3,3 миллиарда долларов) и Турцию (два миллиарда долларов).

Как передает издание, больше всего экспортировались продовольственные товары (17,7 миллиарда долларов), металлы (3,3 миллиарда долларов), транспорт и оборудование (2,5 миллиарда долларов).

В общих объемах ввезенных в январе-октябре 2023 года товаров 65% составляли машины, оборудование и транспорт (16 миллиардов долларов), продукция химической промышленности (9,3 миллиарда долларов) и топливно-энергетические товары (8,7 миллиарда долларов).