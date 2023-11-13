МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Россияне продолжают использовать карты российских банков для расчетов на криптобиржах, несмотря на санкции, пишет Forbes со ссылкой на данные агрегатора p2p-сервисов Monetory.io. ЦБ и Минфин "договорились" по криптовалюте, заявила Набиуллина

Анализ был проведен на основе открытых данных о расчетах различных платежных систем при купле-продаже стейблкоина USDT, привязанного к доллару, за рубли на p2p-сервисах бирж Binance, Bybit и Huobi за период с начала мая до начала ноября.

Исследование показало, что россияне рассчитываются картами Сбербанка, ВТБ, "Тинькоффа", Альфа-банка, "Открытия", ПСБ, Росбанка, "Уралсиба", МТС-Банка и других. На биржах, официально не представленных с российскими банками, пользователи используют псевдонимы или скрывают название кредитной огранизации.

По данным Forbes, доля расчетов по картам российских банков составила не менее 52% медианных объемов ордеров на продажу USDT.

Ранее Binance объявила об уходе из россии и продаже российского бизнеса компании CommEX, а с 15 ноября прекратит поддержку рублевых депозитов.