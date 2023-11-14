МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Во вторник рубль достиг максимума за три с половиной месяца против доллара США, получая поддержку со стороны продаж иностранной валюты экспортерами, высоких процентных ставок и роста цен на нефть, сообщило агентство Reuters.

В 08.19 по Гринвичу рубль вырос против доллара на 0,2%, до 91,44 за доллар, а ранее во вторник достиг 91,3100.

Против евро рубль поднялся на 0,1%, а против юаня — на 0,3%, пары торговались по 97,95 и 12,51.

После того как в октябре было объявлено об указе президента России Владимира Путина об обязательной репатриации некоторыми экспортерами 80% валютной выручки и продаже 90% от этих сумм, рубль получает поддержку против доллара США. Более значительное, чем ожидалось, повышение ключевой процентной ставки Банка России в конце октября также сыграло свою роль.

Восстановление рубля с начала октября стало возможным благодаря стабильному предложению иностранной валюты. Оно показало, что рубль может расти и вне налогового периода, сказал аналитик "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Мы не исключаем, что в этих условиях и при склонности инвесторов к риску в ноябрьский налоговый период пара доллар/рубль может опуститься до района 90-91", — добавил он.

Цена нефти Brent выросла на 0,1%, до 82,60 долларов за баррель.

Долларовый индекс РТС снизился на 0,8%, до 1 108,9 пункта, а рублевый индекс Мосбиржи — на 0,9%, до 3 218,3 пункта.