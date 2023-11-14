МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Британский фунт во вторник торгуется почти без изменений, пока инвесторы ждут данных по инфляции в американской экономике, которые могут повлиять на краткосрочную динамику доллара США против других валют, передает Reuters.

Вышедшие во вторник данные показали, что в июле-сентябре годовой рост зарплат в Великобритании немного замедлился, но оставался близким к рекордному.

Эти данные вряд ли ослабят связанные с инфляционным давлением опасения Банка Англии, и они никак не повлияли на прогнозы рынка, согласно которым процентные ставки в Великобритании будут понижены не ранее июня 2024 года.

Инвесторы также полагают, что ключевые центральные банки завершили циклы ужесточения политики, поэтому переключили внимание на сроки понижения ставок.

В отличие от данных по зарплатам в Великобритании, отчет по инфляции в США может более существенно повлиять на краткосрочные перспективы фунта, потому что он либо поддержит доллар, либо ослабит его.

"Данные Великобритании были недостаточно важными, чтобы повлиять на валютный рынок или на ожидаемую динамику ставок, и фунт, видимо, будет торговаться в узком диапазоне, но со склонностью к росту до выхода отчета по инфляции в США позднее во вторник и данных по инфляции в Великобритании завтра", — сказал главный аналитик MUFG Дерек Халпенни.

На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась с ростом на 0,1%, по 1,2284. Пара евро/фунт торговалась без изменений, по 87,11.

Фунт потерял значительную часть завоеваний этого года, но из всех валют G10 только он и швейцарский франк удерживаются в 2023 году на позитивной территории против доллара.

С начала года фунт вырос против доллара на 1,6%, а франк — на 2,5%.

Ожидается, что выходящие в среду данные покажут замедление общей годовой инфляции в Великобритании в октябре до минимума за два года 4,8% с 6,7% в сентябре, а базовой инфляции — до 5,8% с 6,1%.

За 22 месяца Банк Англии повысил ключевую ставку на рекордные 5,15 процентных пунктов. За это время общая инфляция о октябре прошлого года поднималась до пика 11%, а потом постепенно снижалась, в основном за счет замедления роста цен на энергоносители и продовольственные товары.

"Слабые данные по инфляции могут ослабить обеспокоенность сильным ростом зарплат, динамика которого направлена в нужную сторону, хотя и не настолько быстра, как ожидалось", — сказала аналитик City Index Фиона Чинкотта.

В понедельник фунт почти не отреагировал на проведенные премьер-министром Риши Сунаком перестановки в правительстве, в результате которых бывший его глава Дэвид Камерон стал министром иностранных дел, а министр внутренних дел Суэлла Браверман была отправлена в отставку.