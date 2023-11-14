МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки во вторник повышаются. Участники рынков ждут выхода позднее сегодня ключевых инфляционных данных в США, которые могут пролить свет на возможность снижения процентных ставок, сообщает Reuters.

К 09.40 по Гринвичу общемировой индекс MSCI World Equity поднялся на 0,1% до 668,26 пункта.

Азиатские фондовые индексы сегодня также повышались. Индекс MSCI для рынков АТР без учета Японии может вырасти вторую сессию подряд.

Панъевропейский STOXX 600 на момент написания обзора прибавил 0,3%, тогда как британский FTSE 100 потерял 0,1%.

Трейдеры в октябре избегали рисков из-за конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС, однако с начала этого месяца общемировой индекс MSCI восстановился почти на 5%. Трейдеры надеются на то, что ведущие центральные банки завершили длительный цикл повышения процентных ставок.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и другие руководители центробанка отметили, что не уверены в том, что процентные ставки достигли достаточно высоких уровней, чтобы сдержать инфляцию.

Доходность американских гособлигаций сегодня снижается. Так, доходность 10-летних казначейских бондов опустилась на 2 базисных пункта до 4,6142%.

В еврозоне доходность гособлигаций также откатывается. Доходность ориентирных 10-летних гособлигаций Германии достигла 2,696%.

В интервью на выходных президент Европейского центрального банка Крисин Лагард на вопрос о том, как долго еще ставки будут оставаться высокими для борьбы с инфляцией, ответила, что "в следующие два квартала" не стоит ждать каких-либо перемен.

Как показали вышедшие во вторник данные Национального бюро статистики, заработки в Великобритании в июле-сентябре росли немного медленнее, но темпы роста оставались близкими к рекордным. Вероятно, эти данные не ослабят обеспокоенность Банка Англии инфляционным давлением.

В 13.30 по Гринвичу будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в США.

"Рынок облигаций определяет практически все", — сказал Фредерик Дюкрозе, руководитель отдела макроэкономических исследований Pictet Wealth Management.

Более высокие показатели инфляции, по его словам, "могут фактически переломить недавнюю тенденцию и подтолкнуть доходность облигаций к росту, а также, возможно, оказать некоторое давление на акции и рисковые активы".

"Если же мы получим более слабые данные, то и прежнее ралли может продолжиться", — отметил он.

Индекс доллара США снизился менее чем на 0,1%, до 105,530, а евро вырос на 0,2%, до 1,0716 доллара.

Курс иены по отношению к доллару остановился вблизи самого низкого уровня за три десятилетия. Японской валюте пока не удается найти опору, поскольку ультрамягкая денежно-кредитная политика Банка Японии по-прежнему противоречит перспективам сохранения высоких процентных ставок в других странах.

Пара доллар/иена находилась около отметки 151,675, при этом иена немного восстановилась с уровня 151,92, достигнутого в понедельник.

"Мы ожидаем, что Банк Японии будет очень постепенно отказываться от контроля кривой доходности и, в конечном счете, от политики отрицательных ставок, но это вряд ли произойдет в ближайшее время", — сказал Дюкрозе из Pictet Wealth Management.

В то же время, по словам Дюкрозе, более вероятно, что курс иены к доллару будет определяться всеми теми факторами, которые движут долларом.

Цены на нефть немного выросли после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило свои прогнозы роста спроса, поддержав тем самым "бычьи" настроения, возникшие после вчерашней публикации оценок ОПЕК. Фьючерсы на нефть марки Brent достигли отметки 82,60 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI — уровня в 78,37 доллара.