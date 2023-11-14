МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Котировки меди во вторник растут на фоне планов Китая по поддержке строительного сектора. Кроме того, доллар США снижается в ожидании публикации данных США по инфляции, что также позитивно для цен на медь, передает Reuters.

Публикация индекса потребительских цен (CPI) США состоится позже во вторник. Эти данные могут повлиять на траекторию процентных ставок в США, а также на динамику доллара, которая, в свою очередь, может отразиться на спросе на цветные металлы.

По состоянию на 10.39 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь LME выросли в цене на 0,3%, до 8192 долларов за тонну. Котировки держатся в 400-долларовом диапазоне с начала октября ввиду отсутствия сильных фундаментальных сигналов.

Китай планирует выделить 1 трлн юаней (137,2 млрд долларов) на реновацию жилого фонда в поселках городского типа и программы доступного жилья, передает Bloomberg News.

"Некоторый оптимизм относительно строительного сектора Китая и ослабление доллара поддерживают котировки. Между тем с точки зрения фундаментальных факторов почти ничего не изменилось, — отметил один трейдер на рынке металлов. — Завтра будет опубликован ряд данных Китая, и ситуация может измениться".

В результате слабого спроса и ожиданий избытка предложения в этом году цены на медь опустились на 15% с январских уровней. При этом дисконт, с которым торгуется металл на рынке спот по сравнению с трехмесячными фьючерсами, достиг 31-летнего максимума в районе 85 долларов за тонну.

В среду выйдут октябрьские данные КНР по инвестициям, стоимости жилья и промышленному производству.

"Восстановление китайской экономики носит постепенный и неровный характер", — отметили аналитики Citi.

"Тем не менее сравнительная устойчивость (экономики КНР), в основном обусловленная (высокой активностью) обрабатывающего сектора, в отличие от многих стран, не включая США, может содействовать стабильности на рынке в условиях ухудшения перспектив экономического роста за пределами Соединенных Штатов", — добавляют они.

С технической точки зрения, поддержка для цен на медь располагается на 50-дневной скользящей средней в районе 8140 долларов. При попытке роста котировки столкнутся с сопротивлением 8285 долларов, где находится 100-дневная скользящая средняя.

Между тем алюминий торговался почти без изменений, по 2223 доллара за тонну. Цинк вырос в цене на 0,1%, до 2557 долларов, свинец подешевел на 0,5%, до 2159 долларов, олово упало в цене на 0,1%, до 24 900 долларов. Никель прибавил 0,1%, до 17 410 долларов.