МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Японская иена оставалась под давлением во вторник. Как сообщает Reuters, трейдеры ждут выхода важных данных по инфляции в США, которые могут обеспечить некоторую передышку японской валюте, либо подтолкнуть пару доллар США/японская иена к максимуму с 1990 года.

На момент написания статьи пара доллар США/японская иена торговалась по 151,73, недалеко от достигнутого в понедельник максимума почти за 12 месяцев 151,92. В случае прорыва выше прошлогоднего максимума 151,94, пара зафиксирует новый максимум за 33 года. Пара евро/японская иена достигла обновила 15-летний максимум, достигнув отметки 162,76.

В конце нью-йоркской сессии понедельника пара доллар США/японская иена ненадолго упала. Аналитики полагают, что причиной этого является приближение сроков исполнения большого числа опционов, а не действиями японских властей.

Согласно данным DTCC, в период с 15 по 17 ноября истекут сроки опционов на иену общей стоимостью 3,5 млрд долларов США. Еще одна порция опционов, стоимостью 2,2 млрд долларов, истечет в период с 20 по 30 ноября. Цена сделки по этим контрактам варьируется в диапазоне 151,90-152,0 иены за доллар.

В сентябре и октябре прошлого года власти Японии впервые с 1998 года провели интервенцию на валютном рынке, чтобы поддержать национальную валюту.

"Наш базовый сценарий предполагает, что интервенция может быть проведена в случае прорыва пары доллар США/японская иена выше 152, — говорит Юсуке Мияири, валютный стратег-аналитик Nomura. — Удивительно то, что вербальные интервенции (со стороны Министерства финансов Японии) последнее время стали более редкими и не столь сильными, так что триггерный уровень для интервенции может быть и выше, хотя в нашем базовом сценарии это 152".

За пределами Азии главным событием вторника станет выход данных по инфляции в США. Они могут внести больше ясности в дальнейшую траекторию процентных ставок Федеральной резервной системы. В последние дни ее председатель Джером Пауэлл и несколько его коллег сигнализировали рынку о том, что цикл повышения ставок, возможно, еще не закончен.

"Думаю, что реакция доллара на данные будет ассиметричной, — говорит Мияири. — Если они совпадут с прогнозами или окажется ниже, то доллар будут продавать".

"Я не думаю, что это станет началом нового тренда, — добавляет эксперт. — Думаю, что большинство валютных пар, кроме пары доллар США/японская иена, будут продолжаться торговаться в диапазоне".

Пара евро/доллар США выросла на 0,2%, до 1,0721, получив поддержку со стороны данных, указавших на более значительное, чем ожидалось, улучшение настроений инвесторов в Германии в ноябре.

Пара британский фунт/доллар США подросла на 0,15%, до 1,2288, почти не отреагировав на данные, показавшие некоторое замедление темпа роста заработков в Великобритании в 3-м квартале после рекордного роста в предыдущем периоде.

Индекс доллара находился на 105,52, чуть ниже уровня закрытия понедельника.

Пара доллар США/швейцарский франк стабилизировалась на 0,9020, а пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,1%, до 0,6368.