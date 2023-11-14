МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Во вторник цены на золото растут, так как доллар и доходность казначейских облигаций снижаются на фоне замедления базовой инфляции в США, сообщает Reuters. Теперь рынок предполагает, что Федеральная резервная система (ФРС), скорее всего, не будет продолжать повышение процентных ставок.

По состоянию на 14.14 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с повышением на 0,6%, по 1957,70 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,7%, до 1963,00 долларов.

Потребительские цены в США в октябре оставались неизменными, а базовая инфляция показала признаки замедления. По сравнению с октябрем 2022 года индекс потребительских цен (CPI) вырос на 3,2% после роста на 3,7% в сентябре.

Участники рынка предполагают 100-процентную вероятность того, что в декабре ФРС оставит процентные ставки без изменений против 86% до выхода данных по инфляции, согласно индикатору FedWatch, рассчитываемому CME.

"Инфляция оказалась существенно слабее, чем ожидалось ранее, и это на руку рынкам драгоценных металлов. В 4-м квартале данные, вероятно, будут свидетельствовать о дальнейшем замедлении (инфляции), что окажет давление на доллар и будет способствовать росту цен на золото", — считает Дэниел Гхали, стратег-аналитик TD Securities.

"В следующие шесть месяцев цены на золото могут подняться к 2100 долларам", — добавляет он.

Индекс доллара упал на 1%, а доходность 10-летних казначейских облигаций достигла более чем 30-дневного минимума после выхода данных.

В среду инвесторы будут ждать публикации индекса цен производителей (PPI) США.

Серебро на рынке спот торговалось с повышением на 2,3%, по 22,81 доллара за унцию.

Commerzbank понизил прогноз цен на серебро на конец 2024 года до 29 долларов за унцию с 30 долларов.

Однако цены на серебро все же будут демонстрировать более позитивную динамику по сравнению с котировками золота, благодаря позитивным перспективам промышленного спроса и переходу экономик на "зеленые" рельсы. В достижении углеродной нейтральности серебро играет важную роль.

Платина прибавила 1,4%, до 876,39 доллара, а палладий подорожал на 1,8%, до 998,86 доллара.