МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Цены на медь во вторник достигли 7-дневного максимума на фоне падения доллара США. Как сообщает Reuters, опубликованные ранее во вторник данные просигнализировали о замедлении инфляции в США и усилили надежды на завершение цикла повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

После публикации индекса потребительских цен (CPI) США, около 14.43 по Гринвичу, трехмесячные фьючерсы на медь на LME подскочили к максимуму с 6 ноября 8255 долларов за тонну.

"Данные по инфляции оказались очень приятным сюрпризом и поспособствовали стремительному росту ряда рынков", — отметил Эдвард Мейр, аналитик Marex.

Ожидания, что ФРС завершила цикл повышения ставок, оказали давление на доллар. Снижение доллара делает деноминированные в американской валюте цветные металлы менее дорогими для держателей иных валют и может оказать поддержку спросу.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME прибавили 0,8%, до 2241 доллара за тонну, цинк подорожал на 2%, до 2604 долларов за тонну, свинец — на 0,6%, до 2182 долларов за тонну, олово — на 0,6%, до 25 085 долларов за тонну, а никель — на 1%, до 17 575 долларов за тонну.