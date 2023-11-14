МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Европейские рынки акций сегодня закрылись на одномесячном максимуме, сообщило агентство Reuters. Данные о снижении инфляции в США усилили ожидания того, что Федеральная резервная система прекратит повышать процентные ставки и вскоре может начать смягчение денежно-кредитной политики.

Панъевропейский индекс STOXX 600 прибавил 1,3%, а чувствительный к ставкам субиндекс сектора недвижимости вырос на 7,0% и достиг самого высокого уровня с марта.

Данные показали, что потребительские цены в США в октябре выросли на 3,2%, что ниже сентябрьского роста на 3,7% и ниже ожиданий роста на 3,3%. Базовая инфляция также оказалась ниже ожиданий в месячном и годовом исчислении.

Поддержку акциям оказало резкое снижение доходности облигаций еврозоны после выхода данных, причем доходность 10-летних государственных облигаций Италии упала до самого низкого уровня за последние два месяца.

Стив Сосник, главный стратег компании Interactive Brokers, сказал, что трейдеры считают возможным снижение ставок уже в мае. "В США идея о том, что повышение ставок продолжится, практически полностью вытеснена с рынка. И конечно, во многом ФРС задает тон для других мировых центральных банков", — сказал он.

Однако Европейский центральный банк, по мнению экспертов, будет удерживать ставки на прежнем уровне вплоть до середины следующего года. Большинство экономистов, опрошенных агентством Reuters, придерживаются прогноза, что первого снижения ставок придется ждать как минимум до июля.

Экономисты Morgan Stanley ожидают, что ЕЦБ проведет первое снижение ставки на 25 базисных пунктов в июне.

Инвесторы также оценивали предварительные данные, свидетельствующие о незначительном сокращении ВВП еврозоны в 3-м квартале. Это усилило ожидания технической рецессии, которая наступит, если 4-й квартал окажется столь же слабым.

Индекс сектора базовых ресурсов вырос на 3,7%. Акции Glencore прибавили 4,5% после того, как она договорилась о покупке 77%-ной доли в бизнесе коксующегося угля у канадской компании Teck Resources за 6,93 млрд долларов с оплатой денежными средствами.

Акции Vodafone упали на 5,5% после того, как британская телекоммуникационная группа сообщила о падении выручки за 1-е полугодие и заявила, что рассматривает ряд вариантов для своего бизнеса в Италии.

Акции RWE выросли на 3,7% после того, как эта ведущая немецкая коммунальная компания отчиталась о 82%-ном росте базовой прибыли за первые девять месяцев года.

Индекс FTSE 100 вырос на 0,2%, но отстал от региональных аналогов. Данные по заработной плате в Великобритании за 3-й квартал остались близкими к рекордным уровням, что не способствовало ослаблению опасений Банка Англии по поводу инфляционного давления.