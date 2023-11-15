МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото в среду продолжают повышаться в условиях ослабления доллара США и доходности казначейских облигаций. Как сообщает Reuters, опубликованные во вторник данные указали на замедление инфляции в США и поддержали надежды на то, что цикл повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) завершен.

Около 06.14 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,2%, до 1967,27 доллара за унцию. По итогам сессии вторника котировки подскочили почти на 1%. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,2%, до 1971,10 доллара за унцию.

"В краткосрочной перспективе цены на золото могут превысить максимум вторника 1970 долларов за унцию, а затем снова испытать на прочность психологически важную отметку 2000 долларов за унцию", — отметил Йип Джун Ронг, аналитик IG.

Согласно опубликованным во вторник данным, потребительские цены в США в октябре оставались неизменными, а рост базовой инфляции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года замедлился до 2-летнего минимума.

На фоне данных, указавших на более низкую, чем ожидалось, инфляцию в США, индекс доллара упал к более чем 2-месячному минимуму против корзины других основных валют. Снижение доллара делает золото менее дорогим для держателей иных валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала к почти 2-месячному минимуму.

Участники рынка оценивают в 65% вероятность снижения процентных ставок ФРС в мае следующего года, согласно индикатору FedWatch, рассчитываемому CME. В понедельник эта вероятность оценивалась в 34%.

Несмотря на резкое падение доллара и доходности казначейских облигаций, цены на золото продемонстрировали лишь умеренный рост, что говорит об ослаблении склонности инвесторов к риску, несмотря на продолжение конфликта между Израилем и ХАМАС, отметил Илья Спивак из Tastylive.

Снижение процентных ставок в США делает золото более привлекательным для инвесторов.

Участники рынка ожидают выхода данных по розничным продажам и индекса цен производителей (PPI) США в среду. Эти данные также могут повлиять на перспективы процентных ставок. Экономисты прогнозируют, что в октябре индекс PPI вырос на 0,1% после повышения на 0,5% в сентябре.

Спот-цены на серебро подскочили на 0,5%, до 23,18 доллара за унцию, платина снизилась в цене на 0,1%, до 884,83 доллара за унцию, а палладий прибавил 0,2%, до 1018,56 доллара за унцию.