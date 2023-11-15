МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду повышаются, так как данные Китая по промышленному производству и розничным продажам превзошли прогноз, передает Reuters. Кроме того, во вторник Международное энергетическое агентство (IEA) повысило прогноз роста спроса в этом году.

По состоянию на 06.47 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 18 центов, или 0,2%, до 82,65 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 15 центов, или 0,2%, до 78,41 доллара за баррель.

Экономическая активность в Китае в октябре повысилась: рост промышленного производства ускорился, а показатель розничных продаж оказался лучше прогноза.

Международное энергетическое агентство (IEA) вслед за ОПЕК+ повысило прогноз увеличения спроса на нефть в этом году, несмотря на ожидания замедления роста многих крупных экономик.

"IEA ожидает, что спрос на нефть будет устойчивым. В организации повысили прогноз на фоне более высокого, чем ожидалось, потребления нефти в Китае", — отметили в ANZ Research.

Ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) может понизить процентные ставки уже следующей весной, привели к падению индекса доллара к 2,5-месянчому минимуму против корзины других основных валют. Ослабление доллара может поддержать спрос на нефть, делая ее более дешевой для держателей иных валют.

В среду Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует данные по запасам нефти за две недели. На прошлой неделе отчет не был обнародован из-за обновления системы.

Согласно прогнозу десяти аналитиков, опрошенных Reuters на неделе 4-10 ноября коммерческие запасы нефти увеличились примерно на 1,8 млн баррелей. Эти прогнозы соответствуют опубликованным во вторник данным Американского института нефти (API).