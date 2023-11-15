МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Мировые рынки акций сегодня продолжили рост, а доллар вновь понес потери. Инвесторы с оптимизмом ждут окончания цикла повышения процентных ставок на фоне благоприятных данных по инфляции в США и Великобритании. Аналитик назвал цель нового укрепления рубля

Мировой фондовый индекс MSCI, отслеживающий акции 49 стран, вырос на 0,5%, достигнув максимального значения с середины сентября после позитивного старта торгов в Европе и ралли в Азии. Подъему способствовало сообщение о стимулировании экономики в Китае.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,8% после того, как данные показали, что в Великобритании инфляция в октябре снизилась сильнее, чем прогнозировалось. Это сказалось на курсе фунта и подкрепило прогнозы того, что Банк Англии снизит процентные ставки к середине следующего года.

"Это явный признак того, что активное повышение процентных ставок центробанком приносит свои плоды, хотя и медленно и ценой снижения экономической активности, — сказал Джереми Бэтстоун-Карр, стратег Raymond James. — В ближайшие месяцы экономическая активность, вероятно, будет оставаться слабой, что приведет к постепенному смягчению ценового давления".

По данным Управления национальной статистики, индекс потребительских цен в Великобритании за 12 месяцев, закончившихся в октябре, вырос на 4,6% против 6,7% в сентябре.

Вчера стало известно, что индекс потребительских цен в США в октябре не изменился, тогда как ожидался его рост на 0,1%. Базовый индекс потребительских цен вырос на 0,2%, прогноз был выше — 0,3%.

"Я думаю, что данные по CPI подтолкнули даже скептиков закрыть короткие позиции", — сказал по телефону из Токио Нака Мацудзава, главный макроэкономический стратег Nomura.

Он считает, что впереди "более сложный" процесс, когда оживление на фондовом рынке в конечном итоге столкнется с ожиданиями рынка облигаций насчет того, что замедление экономического роста приведет к снижению процентных ставок.