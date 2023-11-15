МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. В среду котировки золота поднялись до более чем 7-дневного максимума на фоне снижения доллара и доходности казначейских облигаций. Как сообщает Reuters, опубликованные во вторник данные указали на замедление инфляции в США и поддержали надежды на то, что понижение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) может начаться раньше, чем ожидали инвесторы.

Около 10.37 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,5%, до 1971,60 доллара за унцию, максимума с 7 ноября. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,5%, до 1976,10 доллара за унцию.

Участники рынка ожидают выхода данных по розничным продажам и индекса цен производителей (PPI) США в среду. Эти данные также могут повлиять на перспективы процентных ставок. Экономисты прогнозируют, что в октябре индекс PPI вырос на 0,1% после повышения на 0,5% в сентябре.

"Вчерашние данные свидетельствовали о замедлении инфляции в США. Если сегодняшняя отчетность окажется слабее прогнозов, это может ускорить падение доллара и, соответственно, оказать поддержку золоту", — считает старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста.

Инвесторы почти уверены в том, что очередного повышения процентных ставок в декабре не будет. При этом они оценивают в 50% вероятность снижения процентных ставок ФРС в мае 2024 года, согласно индикатору FedWatch, рассчитываемому CME. До выхода данных эта вероятность оценивалась в 34%.

"Я ожидаю дальнейшего роста цен на золото. Тем не менее его потенциал может быть ограничен ослаблением опасений по поводу возможной эскалации напряженности в секторе Газа. Именно они (опасения) подстегивали спрос на активы-убежища в прошлом месяце", — добавляет Евангелиста.

Спот-цены на серебро подскочили на 1,3%, до 23,37 доллара за унцию, платина выросла в цене на 0,6%, до 890,38 доллара за унцию, а палладий прибавил 1,7%, до 1033,84 доллара за унцию.