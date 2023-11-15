МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские индексы в среду повышаются после вчерашнего резкого роста. Воодушевляющая инфляционная статистика подстегнула надежды на то, что процентные ставки в США уже достигли пика, передает Reuters.

Американские S&P 500 и Nasdaq накануне продемонстрировали сильнейший процентный рост более чем за полгода. Более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции потребительских цен поддержали мнение о том, что Федеральная резервная система завершила процесс повышения ставок.

Согласно инструменту Fedwatch от CME Group, фьючерсы на денежном рынке предполагают 95%-ную вероятность сохранения ставок ФРС на заседании в декабре без изменений. Кроме того, фьючерсы указывают на вероятность первого снижения ставки в мае 2024 года.

В 13.30 по Гринвичу сегодня будет опубликован американский индекс цен производителей за октябрь, который, как ожидается, повысился на 1,9% в годовом сравнении после роста на 2,2% в сентябре.

Кроме того, розничные продажи в США в октябре, как предполагается, сократились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем после роста в сентябре на 0,7%.

Внимание также привлечет первая за год встреча президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина. В рамках этих переговоров лидеры могут добиться ослабления напряженности между двумя враждующими сверхдержавами по вопросам военных конфликтов, оборота наркотиков и искусственного интеллекта.

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на DJIA повысились на 66 пунктов, или 0,19%, фьючерсы e-mini на S&P 500 добавили 11,75 пункта, или 0,26%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 — 67 пунктов, или 0,42%.

Палата представителей США утвердила временный законопроект, который позволит избежать приостановки работы правительства. Он получил обширную поддержку обеих партий, что также улучшило настрой на рынках.

Для предотвращения остановки работы правительства сенат и палата представителей, контролируемая Республиканской партией, должны утвердить законопроект, который Байден подпишет до истечения в полночь пятницы текущего бюджета федеральных ведомств.

Акции Target на премаркете подорожали на 2,9% перед выходом отчетности за 3-й квартал.

Бумаги китайской JD.com выросли на 3,9%. Компания отчиталась о резком увеличении прибыли благодаря устранению трудностей в цепочке поставок.