МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. "СПБ биржа" начнёт с 17 ноября приостановленные в связи с введенными против торговой площадки санкциями минфина США расчёты по сделкам, заключенным с иностранными ценными бумагами 1 и 2 ноября, следует из сообщения биржи. В Центробанке прокомментировали положение "СПБ Биржи"

"Четырнадцатого ноября 2023 года состоялось заседание рабочей группы при комитете "СПБ биржи" по развитию рынка ценных бумаг, в которую входят участники торгов (брокеры). Рабочая группа при участии представителей Банка России определила механизм расчётов между "СПБ биржей" и российскими участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенными 1 и 2 ноября. Проведение расчётов по этим сделкам начнётся с 17 ноября", — говорится в сообщении.

Задержка расчётов "СПБ биржи" с российскими участниками торгов вызвана увеличением сроков расчётов иностранных контрагентов с биржей из-за введенных ограничений и связанных с ними комплаенс-процедурами, поясняет площадка.

"СПБ биржа" 2 ноября приостановила торги с 18.00 мск после появления информации о попадании торговой площадки в санкционный список в США. Представитель биржи тогда заявил, что санкции не затронут активы клиентов торговой площадки. Торги российскими акциями биржа возобновила 3 ноября с 14.00 мск. Торги иностранными бумагами планировалось возобновить 6 ноября, однако консультации для запуска торгов иностранными бумагами планировалось вести ещё не менее семи рабочих дней.