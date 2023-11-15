МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Цены на медь в среду поднялись до почти 6-недельного максимума на позитивных данных Китая по промышленному производству, которые улучшили настроения на рынке, сообщило агентство Reuters. Однако пространство для роста котировок ограничено ввиду слабости активности в секторе недвижимости КНР и укрепления доллара США.

По состоянию на 11.07 по Гринвичу фьючерсы на медь на LME прибавили 0,4%, до 8268 долларов за тонну. Ранее в ходе сессии они торговались по 8278 долларов, на максимуме со 2 октября.

Промышленное производство в Китае в октябре увеличилось на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что стало самым высоким темпом роста с апреля. Консенсус-прогноз предполагал повышение индикатора на 4,4%. В то же время в секторе недвижимости Китая по-прежнему не наблюдается значимое восстановление активности, несмотря на осуществляемые властями меры поддержки, в том числе снижение стоимости заимствований для покупателей жилья.

"Некоторые обнадеживающие сигналы со стороны данных Китая, а также разговоры о дополнительных мерах стимулирования активности в секторе недвижимости поддерживают (котировки), — сказал один из трейдеров. — При этом опасения относительно перспектив спроса и укрепление доллара оказывают понижательное давление".

Укрепление доллара делает металлы менее доступными для держателей иных валют, и это негативно отражается на спросе.

Что касается технической картины, то сопротивление для котировок меди расположено на 8285 долларах. Этот уровень совпадает со скользящей средней за 100 дней. Поддержка же находится на уровне скользящей средней за 50 дней 8149 долларов.

Котировки цинка в среду подскочили почти до 6-недельного максимума 2664,5 доллара за тонну, пробив сильное сопротивление на 2605 долларах, скользящей средней за 200 дней. На момент написания статьи цинк торговался с повышением на 2,4%, по 2662 доллара.

Росту цен на цинк способствовало уменьшение запасов этого металла на биржевых складах LME с начала сентября более чем на 50%, до 68 125 тонн. Более того, на отмененные варранты приходится 30% от этих запасов.

В этой ситуации декабрьские контракты на цинк торгуются с премией по сравнению с трехмесячными и январскими фьючерсами в размере 3,5 и 8 долларов за тонну соответственно.

Алюминий торговался с повышением на 0,1%, по 2233 доллара за тонну, свинец вырос на 1%, до 2224 долларов, олово прибавило 0,4%, до 25 300 долларов, а никель подорожал на 0,3%, до 17 525 долларов.