МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. "СПБ биржа" утвердила несколько сценариев возврата доступа клиентов к замороженным из-за санкций иностранным активам, следует из сообщения биржи. В ЕС предложили ввести санкции против алмазов с января, пишет СМИ

"СПБ биржа" 2 ноября приостановила торги с 18.00 мск после появления информации о попадании торговой площадки в санкционный список США. Представитель "СПБ биржи" заявил, что санкции не затронут активы клиентов торговой площадки. Торги российскими акциями биржа возобновила 3 ноября с 14.00 мск. Торги иностранными бумагами планировалось возобновить 6 ноября, однако, как сообщила биржа в понедельник, консультации для запуска торгов иностранными бумагами займут не менее семи рабочих дней.

"СПБ биржа" в субботу, 11 ноября, провела заседание совета директоров, где были утверждены несколько сценариев действий, направленных на обеспечение инвесторам доступа к активам. Менеджмент биржи действует в соответствии с утверждёнными сценариями", — говорится в сообщении.

"СПБ биржа" и её иностранные контрагенты продолжают определять порядок совместных действий, которые допускаются лицензией OFAC (разрешением Управления контроля за иностранными активами минфина США — ред.) при взаимодействии друг с другом. С этой целью "СПБ биржа" находится в постоянном контакте с участниками торгов и Банком России", — добавляет площадка.

Министерство финансов США в свою очередь ранее также уточняло, что дало время до 31 января на завершение операций с "СПБ биржей".

Также биржа сообщила ранее в среду, что начнёт с 17 ноября приостановленные в связи с введенными против торговой площадки санкциями минфина США расчеты по сделкам, заключенным с иностранными ценными бумагами 1 и 2 ноября. Инвесторы в итоге с энтузиазмом восприняли все эти новости, и акции самой "СПБ биржи" к 15.18 мск дорожают на 22,56%, до 108,1 рубля.