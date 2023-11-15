МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. В среду котировки нефти снижаются в преддверии выхода данных Минэнерго США по запасам, сообщает Reuters.

По состоянию на 13.46 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 69 центов, по 81,78 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI потеряли 78 центов и торговались по 77,48 доллара за баррель.

Позднее в среду выйдут две отчета Управления энергетической информации (EIA) — за две предыдущие недели — по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов. На прошлой неделе публикации еженедельных данных Минэнерго США не было в связи с обновлением системы.

Отчетность по запасам в США может придать импульс ценам на нефть. В целом настроения на рынке довольно оптимистичные после масштабного ралли фондовых индексов во вторник на фоне замедления базовой инфляции в США в октябре, отметили аналитики.

"В ноябре на фондовых рынках наблюдается склонность к риску, во многом благодаря надеждам на то, что процентные ставки Федеральной резервной системы (ФРС) достигли пика, и что (экономику) может ждать 'мягкая посадка'. В связи с этим риски на нефтяном рынке до конца недели будут смещены в сторону роста при условии бычьих данных Минэнерго по спросу на нефтепродукты", — отмечают аналитики Sevens Report Research.

"Данные (по запасам) и добыче также очень важны. Так, отчетность по потребительскому спросу на бензин будет иметь критическое значение, поскольку она может ослабить опасения относительно слабого потребления", — добавляют они.